В Мексике падают цены на зеленую электроэнергию

В Мексике оглашены предварительные результаты очередного, третьего по счету тендера в электроэнергетике страны. По сообщению местного регулятора Centro Nacional de Control de Energ?a (Cenace), из 46 поступивших заявок было отобрано 16. Средняя цена «чистой энергии» составила 20,57 доллара США за мегаватт-час, «что является одной из самых низких цен, достигнутых на международном уровне».

По результатам прошлого тендера в Мексике медианная цена соглашений составила 31,70 доллара за мегаватт-час. То есть мы видим существенное падение цены – в полтора раза – в течение одного года. По результатам нынешнего аукциона планируются инвестиции в размере 2,37 млрд долларов, которые пойдут на строительство 15 новых электростанций суммарной мощностью 2 562 МВт.

Согласно предварительной оценке, на долю солнечной энергетики приходится около 55,35% контрактного объема электроэнергии (3,0 ТВт*ч) и 58,31% сертификатов на чистую энергию (clean energy certificates, сокр. CEL), на долю ветроэнергетики – остальное. В целом по результатам могут быть заключены контракты на 5,49 ТВт*ч электроэнергии и 5,95 млн сертификатов чистой энергии. Объемы электроэнергии, которые будут вырабатывать построенные по итогам тендера объекты, соответствуют примерно 1,78% годового производства электричества в Мексике.

Особенностью аукциона было участие в нем газовой генерации и отбор контрактов на поставку не только электроэнергии, но и мощности в размере 593 МВт (которая в данном случае называется capacidad firme, или, по-английски, firm capacity, что можно перевести как «бесперебойная мощность»). Газовая генерация выиграла поставку 500 МВт мощности, но любопытно то, что и солнечная, и ветровая энергетика также участвовали в этом (общем) отборе. Если результаты тендера будут утверждены, то солнечная энергетика получит право поставлять 10 МВт мощности, а ветровая – 83 МВт. Цена мощности составила при этом 36 253 доллара США за мегаватт в год, что на 34,33% ниже, чем на прошлом тендере.

Другой особенностью тендера явился допуск к участию «сторонних» покупателей помимо государственной Comision Federal de Electricidad (CFE), с которой традиционно заключаются контракты на поставку электроэнергии. В данном случае на аукцион в качестве покупателей пришли Iberdrola Clientes and Menkent (CEMEX).

Мексика, благодаря благоприятным климатическим условиям и эффективным конкурсным процедурам, сегодня, можно сказать, задает тон в солнечной энергетике наряду со странами Персидского залива. Напомню, что рекордно низкое тендерное предложение в солнечной энергетике было зафиксировано с Саудовской Аравии в прошлом месяце – невероятные 1,79 американских цента за киловатт-час. Впрочем, окончательный результат этого конкурса будет известен лишь в начале следующего года. Поэтому действующим рекордом пока считается цена в 2,42 цента за киловатт-час электроэнергии, вырабатываемой солнечной электростанцией в ОАЭ, сообщает renen.ru.

Источник: greenevolution.ru