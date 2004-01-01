Михаил Андронов об интеграции ВИЭ в энергосистему России

Некоторое время назад в сети появилась статья «Интеграция ВИЭ в энергосистему: практика, мифы и легенды» Владимира Сидоровича, директора Института энергоэффективных технологий в строительстве, в которой автор приводит выдержки из нескольких докладов Международного энергетического Агентства за 2014–2017 годы. «Основной вывод МЭА – до 45% годового объема генерации на основе возобновляемых источников энергии могут быть интегрированы в имеющуюся энергосистему без существенного увеличения расходов в ней в долгосрочной перспективе», – приводит слова агентства автор.

Мы попросили Михаила Андронова, заместителя председателя наблюдательного совета НП «Сообщество потребителей электроэнергии», прокомментировать заявление МЭА и оценить его с точки зрения применимости к энергосистеме России:

«Возобновляемые источники энергии, в самом деле, имеют нестабильный график производства. Ситуация сильно разнится в зависимости от доли ВИЭ в общей энергосистеме страны. Так при небольшом объеме (меньше 5%) они не сильно влияют на стабильность работы. Если ВИЭ становится больше, то негативное влияние на сбалансированность энергосистемы усиливается. Однако это не страшно, если энергосистема имеет высокую плотность сети. В этом случае нестабильная выработка одной ветростанции будет компенсироваться выработкой в другом районе или, например, работой ПГУ. Поэтому вопрос о том, нужно ли строить высокоманевренные блоки ПГУ дополнительно к ВИЭ во многом зависит от плотности электрической сети.

В европейских странах плотность достаточно высокая, поэтому их энергосистемы безболезненно могут обработать достаточно большой объем ВИЭ. В России несколько иная ситуация: территория гораздо больше, плотность сети меньше. В некоторых районах установка ВИЭ не сильно отразится на стабильности работы энергосистемы, но в других это будет критично.

У нас в стране целесообразно развивать ВИЭ в локациях, изолированных от центральной энергосистемы. Альтернативная энергетика в таких регионах может замещать дорогую выработку дизельных электростанций. Касательно обозначенного в статье сорока пяти процентного объема выработки электроэнергии из возобновляемых источников, по нашему мнению, на настоящий момент в России этого можно будет добиться только путем кардинальной перестройки энергосистемы, что весьма длительно и затратно», – комментирует Михаил Андронов.

Справка

Андронов Михаил Сергеевич, президент ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», Почетный энергетик России, Заслуженный энергетик СНГ, является заместителем председателя наблюдательного совета НП «Сообщество потребителей электроэнергии», членом наблюдательного совета НП «Гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний», заместителем председателя комиссии РСПП по электроэнергетике, а также входит в состав экспертного совета по электроэнергетике при ФАС РФ.

Источник: energosovet.ru