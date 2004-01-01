"Ни ветряков, ни солнечных станций в России не будет" Герман Греф

07 Июля 0

В России необходимо пересмотреть подходы к развитию альтернативной энергетики, считает глава Сбербанка и председатель общественного совета Министерства энергетики России Герман Греф. Министерство на заседании совета представило итоги работы по строительству объектов возобновляемой энергетики и планы по проведению новых конкурсов на их строительство.

 
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журнал
Наука и технологии

2 (70) апрель 2016

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