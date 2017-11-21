За 10 лет Китай сократил выбросы СO2 на 75%, а Индия увеличила на 50%

Китай и Индия остаются самыми крупными потребителями каменного угля в мире. Их угольные электростанции и предприятия выбрасывают в атмосферу огромное количество диоксида серы, который вызывает смог и кислотные дожди.

Тем не менее с 2007 года Китай смог сократить выбросы диоксида серы на 75% – об этом говорится в отчете, опубликованном в Scientific Reports. Такого результата властям страны удалось добиться благодаря строгому законодательному регулированию, огромным штрафам для предприятий, чьи вредные выбросы превышают допустимые нормы, и ужесточению этих самых норм. Меры сработали, потому что количество потребляемого угля выросло на 50%, вырабатываемого электричества – на 100%, а уровень диоксида серы в атмосфере, наоборот, сократился на 2/3.

Однако, воздух в стране по-прежнему очень грязный – выбросы от угольных предприятий составляют всего 10–20% от общего состава парниковых газов и вредных частиц в атмосфере. Ученые уверены: если власти хотят снова увидеть голубое небо над Пекином, им нужно начать контролировать и другие источники загрязнения воздуха.

В Индии, напротив, выбросы диоксида серы выросли на 50% за последние 10 лет, выведя страну в мировые лидеры по уровню отравления атмосферы этим веществом. В 2012 году там построили крупнейшую угольную электростанцию, и, в отличие от Китая, не предприняли никаких мер для того, чтобы снизить вред для окружающей среды. Единственным оправданием может служить тот факт, что в целом в стране нет многих других загрязняющих воздух факторов, поэтому диоксид серы не вызывает столько проблем, как в Китае. Однако запрос на электроэнергию в Индии с каждым годом растет, и если срочно не будут предприняты меры по регулированию парниковых выбросов, ситуация может поменяться в худшую сторону.

Выходом для Индии может стать солнечная энергетика. Премьер-министр страны Нарендра Моди запустил программу стоимостью 16 млрд рупий (1,8 млрд евро), которая позволит электрифицировать все домохозяйства страны к концу декабря 2018 года. Она охватит более 40 миллионов семей в сельской и городской Индии – примерно четверть населения страны, сообщает econet.ru.

Источник: greenevolution.ru