Александр Новак рассказал о развитии электроэнергетики в Российской Федерации

Открывая совещание, глава государства отметил, что за последние годы удалось существенно нарастить возможности тепловой генерации: «За последние пять лет объём мощности тепловой генерации вырос на 6,7 процента. Сегодня здесь сосредоточены две трети установленной мощности энергетики страны – 164 ГВт. На тепловых электростанциях вырабатывается почти 57% процентов электроэнергии России».

Александр Новак озвучил основные показатели работы электроэнергетического комплекса России. По словам министра, за 5 лет общий объем инвестиций в отрасль составил порядка 4 трлн рублей, из них 1,7 трлн рублей – в сети и 2,3 трлн – в генерацию. «Построено 156 тысяч километров электрических сетей, введено в эксплуатацию 35 ГВт новых мощностей». Министр отметил также снижение аварийности: «Общее количество аварий с 2013 года снизилось: в генерации на 11%, в электросетевом комплексе на 20%», – сказал Александр Новак.

По его словам, реализован ряд крупных проектов общенационального значения, повышающих надежность электроснабжения потребителей: «Крымский энергомост», энергоснабжение объектов Олимпиады в Сочи и другие. «Сейчас реализуется несколько важных проектов: обеспечение энергонезависимости Калининградской области, строительство электростанций в Крыму, обеспечение надежного энергоснабжения объектов Чемпионата мира по футболу – 2018, а также строительство новой генерации на Дальнем Востоке», – сказал глава энергетического ведомства.

Министр отметил, что за последние несколько лет принят пакет нормативно-правовых документов и изменений в законодательство, направленных на укрепление платежной дисциплины. «В результате удалось переломить тенденцию постоянного роста дебиторской задолженности. Уровень расчетов в рознице в 2017 году составляет 98,5 %, что на 0,8% лучше, чем в 2016 году», – подытожил Александр Новак.

Глава Минэнерго России рассказал, что сейчас цена на электроэнергию в России – одна из самых низких в мире: в 2 раза ниже средней для промышленности, в 2,5 раза ниже средней для малого бизнеса и других мелких потребителей и в 3 раза ниже для населения.

Затронул Александр Новак и проблему износа оборудования: «Несмотря на масштабность и беспрецедентность программы ДПМ, в России самый старый парк генерирующего оборудования среди развитых стран мира. Средний возраст оборудования – 34 года, более 30% – старше 45 лет».

В рамках совещания глава энергетического ведомства озвучил предложения Минэнерго России по модернизации энергетики без ущерба для надежности и с минимизацией финансовой нагрузки на потребителей.

«Проекты ДПМ сейчас в основном завершены, а оставшиеся подходят к завершению, идет возврат инвестиций. Величина высвобождаемых средств с 2021 года будет составлять 130–250 миллиардов рублей в год. Мы предлагаем воспользоваться этим ресурсом, реинвестировав его в отрасль. Объем высвобождаемых средств составляет до 1,5 триллиона рублей», – сказал министр. По его словам, это позволит провести глубокую модернизацию около 40 ГВт установленной мощности тепловой генерации до 2030 года, то есть по 3–4 ГВт мощностей в год, что соответствует требованиям Генсхемы.

Еще одно предложение, озвученное Министром в рамках совещания, состоит в корректировках механизма рынка мощности (КОМ) в части увеличения срока заключаемых договоров с 4 до 6 лет, изменения границ ценовых коридоров на соответствующий период. «Это повысит эффективность работы данного сегмента генерации и позволит продлить эксплуатацию старых блоков. По нашим расчетам, усовершенствование механизмов КОМ позволит продлить срок работы тепловой генерации до 100 ГВт до 2030 года», – сказал Александр Новак.

Участники мероприятия ознакомились с инновационными разработками для электросетевого комплекса ПАО «Россети». Также Александр Новак в режиме видеоконференции принял участие в торжественном вводе в в эксплуатацию объектов электросетевой инфраструктуры Чемпионата мира по футболу 2018 года – подстанций «Пресня» (Москва), «Стадион» (Самара), «Береговая» (Калининград).

Источник: Минэнерго РФ