Почему бензин дорожает перед зимой

В России не было зафиксировано в этом году традиционное для осенних периодов снижение цен на автомобильное топливо. Более того, стоимость бензина в нашей стране, напротив, даже выросла, причем достигла она своих рекордных уровней.

Сложившаяся ситуация уже успела отразиться на розничном рынке: в сети заправок компании «Газпром нефть» бензин подорожал в ноябре на 20 копеек. Представители Российского топливного союза (РТС) указывают при этом сразу на ряд факторов, повлекших за собой такое положение дел.

Руководитель РТС Евгений Аркуша подчеркивает, что на стоимость автомобильного топлива оказывают влияние уровень инфляция, а также рост налоговой нагрузки. Специалист пояснил: растут акцизы на топливо (в этом году их поднимали в России дважды), увеличивается налог на добычу полезных ископаемых.

Другая причина заключается в повышении цен на «черное золото» на глобальном сырьевом рынке, констатировал Аркуша. Глава РТС указал при этом на тот факт, что курс рубля усиление на таком фоне не демонстрирует. «За всем этим автоматически последовал весьма существенный рост экспортного паритета, а при обеспечении равной доходности цен на внутреннем рынке и экспорта нефтеперерабатывающие корпорации начинают, разумеется, всеми способами стремиться к росту оптовых цен непосредственно внутри государства», – прояснил ситуацию эксперт.

Евгений Аркуша напомнил, что нефтяной рынок Российской Федерации является олигопольным, и компании располагают рычагами воздействия на биржевые цены. Сюда специалист отнес сокращение объемов выпуска и реализации продукции в процессе биржевых торгов, а также взаимные приобретения автомобильного топлива между корпорациями.

Цены на бензин в стране подскочили в итоге до своих рекордных уровней. Марка Аи-92 за период с 7-го по 13 ноября подорожала на 2,3 процента, достигнув отметки в 42,85 тысячи за тонну, а Аи-95 в свою очередь поднялась в цене на 1,7 процента, и стоимость тонны составила 44,99 тысячи рублей. Таковы официальные данные международной товарно-сырьевой биржи Санкт-Петербурга.

Руководитель РТС полагает, что в следующем году розничная стоимость бензина в нашей стране вновь покажет рост. На 2018-й планируют двухразовое повышение акцизов — оно произойдет сначала с 1 января, а затем – с 1 июля.

Общая обстановка на топливном рынке в Алтайском крае при этом продолжает оставаться крайне напряженной. Представители Алтайского топливного союза в начале текущего месяца снова объявили о том, что руководители компании «Газпром нефть» по-прежнему придерживаются политики, направленной на выдавливание с рынка АЗС региона ряда независимых его «игроков». Эксперты АТС отметили, что топливный гигант продолжает завышать оптовые цены, а наряду с этим искусственно сдерживает розничные. По словам главы АТС Юрия Матвейко, он уже обратился с соответствующим заявлением в УФАС – попросил срочно принять необходимые меры.

Источник: pronedra.ru