«Газпром» признал, что санкции США несут риски для ряда проектов

«Газпром» признает, что принятые в августе новые санкции США создают риски для существующих и строящихся газопроводов, но для точной оценки влияния санкций нужны четкие разъяснения Минфина США. Соответственно, введение данных санкционных мер может создать риски как для реализации перспективных газотранспортных проектов «Турецкий поток» и «Северный поток-2», так и для обслуживания действующих экспортных газопроводов, таких, как «Северный поток» и «Голубой поток».

Данная новость не несет в себе ничего неожиданного. Действующим российским газовым поставкам в Европу ничего не угрожает. Не стоит забывать, что российский трубопроводный газ пока в 2,5 раза дешевле, чем американский СПГ. Однако с новыми проектами могут быть проблемы: таким образом Вашингтон косвенно поддерживает Киев. Украинский газовый транзит остается единственным реальным рычагом давления на «Газпром» и – шире – на Кремль.

Однако с точки зрения инвестиций не все так мрачно. Глядя на капитализацию «Газпрома», можно сделать вывод, что самые негативные сценарии уже заложены в цены. Фундаментально акции «Газпрома» из фишек, вероятно, наиболее перепроданные на рынке. Сейчас котировка акций «Газпрома» составляет 2,2 доллара, а десять лет назад она была на уровне 10–13 долларов. При этом следует отметить, что акции «Газпрома» заслуживают покупки, однако не стоит забывать, что в реальной жизни бумаги растут тогда и только тогда, когда их покупают инвесторы.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари

Источник:www.energyland.info