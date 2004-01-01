Глава «Глобальной энергии»: доля ВИЭ в РФ к 2050 году составит 15%

Доля чистых источников энергии в топливно-энергетическом комплексе к 2050 году может увеличиться до 15%. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил президент ассоциации «Глобальная энергия» Игорь Лобовский на полях шестого международного энергетического форума в Лионе.

«К 2050 году доля таких чистых источников в России может достигнуть 12-15%. И эта тенденция будет усиливаться, что, конечно, очень хорошо», – сказал эксперт. При этом он подчеркнул, что «нужно понимать, что в ближайшие 85 лет углеводороды никуда не денутся».

На данный момент, по данным Лобовского, 80% мирового топливно-энергетического баланса составляют углеводороды. «К 2050 году, по прогнозу ученых, этот показатель снизится до 70%, а к 2100 – до 50%», – отметил президент «Глобальной энергии». Россия, по его словам, «находится только на пути к применению чистой энергии, но перспективы в этом плане у страны очень хорошие». «У нас много проводится экспериментов, много реализуется проектов, внедряются новые технологии», – подчеркнул Лобовский.

Он отметил, что «кроме субсидий, инвестиций, для возобновляемых источников нужны погодные условия, и Россия при ее огромной территории может использовать любые источники чистой энергии». «У нас есть огромный потенциал всего – это касается и науки, и энергетики. Надо только воспитывать в людях стремление к внедрению чистой энергетики и бережному отношению к земле», – считает эксперт.

«Перспективы России в увеличении доли возобновляемых источников хорошие», – уверен президент «Глобальной энергии». «Примеров много, когда заводы, находящиеся не в городах, начинают устанавливать ветряки, солнечные батареи. Это радует, но важно, чтобы понимание этой необходимости было везде», – полагает он.

По словам Лобовского, «в новое поколение необходимо закладывать стремление к бережному обращению с планетой». «Мы сделали более 10 программ, направленных на поддержку идей школьников, студентов, молодых специалистов, которые хотят сделать жизнь лучше на планете», – сказал он. В настоящий момент, по его словам, программами по поддержке студентов охвачены более 200 вузов в 64 регионах России.

История форума

Форум «Глобальная энергия» проводится с 2012 года для обсуждения проблем энергетической отрасли и выработки механизмов их решения. В этом году в нем принимают участие ученые и эксперты в области энергетики из Германии, России, Сингапура, Франции, Южной Кореи и других стран. Тема дискуссии – «Формирование синтеза трех «Э» (экономики, экологии, энергетики) как фактора здоровья планеты Земля». Генеральным информационным партнером форума выступает агентство ТАСС. Участники саммита продолжат дискуссию на форуме в Москве, который состоится в начале октября.

Источник:www.energy-fresh.ru