Якутия к 2021 году намерена стать мировым лидером по экспорту коксующегося угля

«К 2021 году мощность наших предприятий позволит перерабатывать до 20 млн тонн рядового угля в год, основная часть поставок пойдет в страны АТР, в том числе в Китай и Японию», – заявил Сергей Цивилев, гендиректор компании «Колмар».

Реализация инвестиционных проектов угольной промышленности на территории Республики Саха (Якутия) позволяют говорить о возможности занять лидирующее место по объему экспорта премиального коксующегося угля уже в 2021 году. Уголь, добываемый в Нерюнгри, по оценкам экспертов, по качеству не имеет аналогов в России. На мировом рынке конкуренцию составляет австралийский уголь, но в силу нерегулярности поставок, связанных с частыми циклонами и тайфунами, страны АТР уже сегодня активно переключаются на российский продукт. Для обслуживания такого объема экспорта в настоящее время идет строительство современного порта с возможностью загружать глубоководные суда и реализуются проекты увеличения пропускной способности железной дороги.

«Угольная промышленность является для нас одним из ключевых направлений развития. Увеличение объемов добычи, строительство современных обогатительных фабрик способствует увеличению объемов экспорта, что в свою очередь, приводит к развитию инфраструктуры региона», – сообщил Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов. Он подчеркнул, что ключевыми преимуществами южноякутских углей является качество и территориальное преимущество.

Предприятия «Колмар» – ГОК «Инаглинский» и ГОК «Денисовский» – являются якорными резидентами ТОР «Южная Якутия». Благодаря государственной поддержке отрасли, компания существенно ускорила темпы реализации инвестиционных проектов.

«В настоящий момент мы заканчиваем строительство обогатительной фабрики «Денисовская», запуск которой назначен на начало 2018 года. Далее запланирован ввод в эксплуатацию обогатительной фабрики «Инаглинская-2» с проектной мощностью переработки угля 12 млн тонн в год. К 2021 году мощность наших предприятий позволит перерабатывать до 20 млн тонн рядового угля в год, основная часть концентрата будет поставляться в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе в Китай и Японию. Уже сегодня мы экспортируем до 50% нашей продукции», – заявил Сергей Цивилев, генеральный директор компании «Колмар».

Благодаря близости Дальнего Востока к странам Азиатско-Тихоокеанского региона, российские угольные компании могут обеспечить бесперебойность поставок в сжатые сроки, при этом поставки варьируются от 10 тысяч тонн до 30 тысяч тонн, что не могут позволить себе географически удаленные от АТР игроки рынка.

Компания «Колмар» ведет сегодня строительство собственного порта в Ванино, в проект инвестировано 12 миллиардов рублей. Планируется, что терминал начнет работу уже в 2019 году.

Источник: www.energyland.info