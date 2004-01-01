Путин: Россия будет удерживать позиции лидера в угольной отрасли

Как отметил президент, в 2016 году в развитие отрасли вложено более 73 млрд рублей, в текущем году инвестиции могут составить 90 млрд рублей. «Средства инвесторов идут на модернизацию предприятий, внедрение современных экологических технологий, создание условий для безопасного, уверенного труда шахтеров и решение социальных проблем отрасли, а также на привлечение солидных заказов в таких сферах, как машиностроение, строительство, транспорт», – сказал он.

По словам Путина, запасов угля России хватит более чем на 500 лет.

«По всем прогнозам еще многие-многие десятилетия уголь будет оставаться в тройке базовых источников энергии нашей планеты. И Россия, обладающая колоссальными запасами высококачественного угля и мощной угольной промышленностью, будет, конечно, прочно удерживать позиции лидера», — заявил Путин.

Отметим, что Министерство энергетики России прогнозирует сокращение годового потребления угля в большой энергетике через пять лет на 5 млн тонн. На данный момент оно составляет около 90 млн тонн в год, сообщил замминистра энергетики Анатолий Яновский.

«Я говорю о периоде сокращения, скажем, не менее пяти лет. Не думаю, что в течение пяти лет что-то будет сильно сокращаться. Думаю, что 5 млн тонн энергетического угля с точки зрения большой энергетики сократится», – сказал он. По его данным, в настоящее время потребление составляет «порядка 90 млн тонн в год», и, как минимум, оно стабильно последние 10 лет.

«На протяжении большого периода времени – не менее 10 лет – объемы потребления примерно стабильны. Ежегодно они не увеличиваются, я не думаю, что они будут увеличиваться, снижаться они могут, поскольку блоки на наших угольных станциях были построены достаточно давно, есть 40-50 лет назад», – добавил Яновский.

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Источник: Центр энергетической экспертизы