На равнение поваттно – становись

EastRussia на примерах из конкретных субъектов Дальнего Востока выясняет, когда на самом деле начнется эффект от вступившего с 1 июля в силу федерального закона о выравнивании тарифов на электроэнергию в макрорегионе.

НЕ СОБРАТЬ НЕЛЬЗЯ ПОНИЗИТЬ

Первый этап выравнивания энергетических тарифов на Дальнем Востоке начался с 1 июля с пяти северных субъектов, где подключение мощности самое дорогое по сравнению со среднероссийским. В Минвостокразвития оперируют следующими цифрами. До вступления в действие закона об усреднении тарифов средняя стоимость электроэнергии в Чукотском АО составляла 12,76 руб. за 1 кВтч, в Якутии — 7,61 руб., в Магаданской области — 6,06 руб., в Камчатском крае — 5,99 руб., в Сахалинской области — 5,76 руб. Самое существенное понижение, по подсчетам Минвостокразвития, произойдет на Чукотке (более чем на 70%), самое скромное — на Сахалине (на 35,5%), но в итоге во всех пяти регионах тариф должен снизиться до 3,71 руб. за 1 кВтч.

Отметим, что анонсируемая властями желаемая цена не учитывает НДС, с включением налога среднероссийский тариф составляет 4,38 руб. за кВтч. Согласно приказам региональных органов тарифного регулирования, устанавливающих тарифы на каждый год вперед в декабре, в Чукотском АО тариф для "прочих потребителей" (не для населения) на 2017 год с НДС должен составлять 13,83 руб. за кВтч в первом полугодии и 14,9 руб. во втором (11,72 руб. и 12,63 руб. без НДС), в Якутии — 9,2 руб. на весь год (7,8 руб. без НДС), в Магаданской области — 7,32 руб. и 7,58 руб. соответственно (6,2 руб. и 6,42 руб. без НДС), на Камчатке — 8,18 руб. на весь год (6,93 руб. без НДС). На Сахалине одноставочный тариф для потребителей напряжения менее 35 кВ (самый дорогой) — 6,06 руб. в первом полугодии и 6,04 руб. во втором (без НДС).

Механизм компенсации состоит из нескольких ступеней.

Сначала через установление надбавки к ценам продажи на оптовом рынке электроэнергии и мощности для регионов, не входящих в ДФО, должно быть собрано порядка 27 млрд руб. Средства должны попасть на счета "РусГидро". Регионы параллельно устанавливают сниженные до среднероссийского уровня тарифы, начиная с 1 января 2017 года. Разница в выручке будет компенсирована из средств надбавки: они поступят от "РусГидро" в региональные бюджеты, а затем — поставщикам электроэнергии. Бюджет РФ в процессе никак не задействован.

Выходит, для того, чтобы поправки заработали, нужно предпринять четыре действия. Первое — установить размер надбавки на оптовом рынке. Второе — собрать заявленные средства. Третье — принять поправки в региональное тарифное законодательство и бюджеты регионов. Четвертое — перечислить средства в бюджеты и далее — поставщикам электроэнергии.

НАДБАВКИ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ

Детальное описание работы схемы усреднения тарифов и формы соглашений, заключаемых между всеми ее элементами, должны быть прописаны в соответствующем постановлении правительства РФ. Но оно пока не принято. Руководитель экспертного клуба общественного совета при Минвостокразвития Ольга Чернокоз в разговоре с корреспондентом EastRussia отмечает: "Есть риск, что до энергетиков деньги дойдут лишь через полгода: ФАС и правительству проект разрешает рассчитать выплаты для каждого региона ДФО к ноябрю. Экспертный клуб разрабатывает предложения по ускорению этого процесса".

Предварительные расчеты ФАС предполагают, что на компенсацию разницы в тарифах за 2017 год бюджет Якутии получит более 15,6 млрд руб., Камчатки — 2,5 млрд руб., Сахалина — около 2,3 млрд руб., Магаданской области — около 1 млрд руб. Средства будут перечисляться в бюджеты субъектов как целевые взносы от "РусГидро". Эти средства "задержатся в бюджете ровно на три дня, в течение этого времени они должны быть переданы энергетическим компаниям", уточняют в минфине Якутии. Региональные правительства будут экономить до 5,7 млрд руб. в год — за счет средств, которые ранее направлялись на выравнивание тарифов, добавляют в Минвостокразвития.

В "РусГидро" подчеркивают, что компания "не будет самостоятельно осуществлять распределение денежных средств, а лишь их сбор и последующее перечисление в бюджеты субъектов РФ в объемах и в сроки, определенные правительством РФ". Согласно предварительным подсчетам, потребители на оптовом рынке европейской, уральской и сибирской ценовых зон, за счет средств которых должно быть оплачено выравнивание тарифов на Дальнем Востоке, уже в этом году ощутят повышение тарифов — по различных оценкам, от 1,8% за год.

ТАРИФНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Субъекты ДФО уже должны готовиться к применению новых тарифов через корректировку нормативных актов органов тарифного регулирования — это департаменты по ценам и тарифам.

Например, в Якутии 30 июня 2017 года правление госкомцен республики приняло решение об установлении тарифов на электроэнергию для различных категорий поставщиков в следующих размерах (далее — без НДС).

На высоком уровне напряжения (выше 110 кВ): новый тариф - 2,88 руб. за кВтч, старый - 6,87 руб. за кВтч, снижение - 58,08%,

На среднем первом уровне напряжения (свыше 35 кВ до 110 кВ): новый тариф - 3,05 руб. за кВтч, старый - 7,26 руб. за кВтч, снижение - 57,99%,

На среднем втором уровне напряжения (от 1 кВ до 35 кВ): новый тариф - 3,23 руб. за кВтч, старый - 7,69 руб. за кВтч, снижение - 58,00%,

На низком уровне напряжения (до 0,4 кВ): новый тариф - 3,27 руб. за кВтч, старый - 7,8 руб. за кВтч, снижение - 58,08%.

Решение повлекло за собой целый каскад связанных, уточняют в госкомцене республики: тарифный орган принял корректировку и всех экономически обоснованных тарифов на коммунальные услуги. "Всего пересмотру подверглись 1608 тарифов,— сообщили EastRussia в ведомстве,— в том числе в сфере теплоснабжения — 1182 тарифа, в сфере водоснабжения — 318 тарифов, в сфере водоотведения — 108 тарифов. В основном снижение сложилось в диапазоне до 10%, при этом по отдельным предприятиям коммунального комплекса, по электрокотельным, снижение составило до 50%".

Таким образом, выгоду от тарифного усреднения должно почувствовать и население Якутии — там, где оно платит экономически обоснованный тариф, без субсидирования от государства. По Якутии это 32 тарифа на холодную воду, 21 — на тепло и шесть — на горячую воду мелких предприятий города Якутска. "По АО "Водоканал города Якутска" снижение тарифа составило 14%. По 59 коммунальным тарифам населению тоже будет сделан перерасчет с 1 января 2017 года",— сообщили в республиканском госкомцене. Впрочем, далеко не все регионы отреагировали настолько оперативно. В Магаданской области, к примеру, региональный департамент цен и тарифов приводит на своем сайте прежние одноставочные тарифы для промышленных потребителей. Такая же картина на Сахалине, на Чукотке и на Камчатке.

РАЗРЫВЫ И СООТВЕТСТВИЯ

Больше других производителей ДФО снижения энерготарифа, пожалуй, ждут на Чукотке. Новые расценки на электроэнергию дадут толчок развитию уже разведанных месторождений золота и других руд, добыча которых пока невыгодна. С другой стороны, на фоне новостей о грядущем снижении тарифов активизировались сельхозпроизводители: в Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотки поступило несколько заявок от желающих выращивать зелень и овощи. Некоторые предприниматели стали резидентами единственного в округе ТОР "Беринговский", однако налоговые льготы для энергоемких производств менее важны.

"Мы с нетерпением ждем этого момента, но пока остается много вопросов. До фактического снижения тарифа наше предприятие, например, продолжает заниматься только зеленью с горшечными цветами и не может запустить вторую и третью очереди производства по выращиванию цветов и овощей, которые требуют совершенно другого освещения и тепла. Это будет почти то же самое, что топить печь бумажными деньгами", – сообщила EastRussia предприниматель Наталья Макатрова. С введением новых энерготарифов представителям бизнеса обещают вернуть разницу с ныне существующими, начиная с января. Впрочем, предприниматели не увидят живые деньги — средства останутся на счетах энергокомпаний в виде авансовых платежей.

Гендиректор ОАО "Производственное объединение "Якутцемент"" (платит "Якутскэнерго" до 160 млн руб. в год за электроэнергию) Алиш Мамедов отмечает, что за первое полугодие компания оплачивала ресурсы по старым тарифам. "Сейчас нам обещают сделать перерасчет за период с 1 января по 1 июля. Получается, за счет этого мы будем платить меньше во втором полугодии",— надеется он.

А вот гендиректор "Дальневосточной энергетической управляющей компании" Дмитрий Селютин накануне вступления в силу новых правил заявил "Золотому Рогу": "Энергокомпании скорее теряют, поскольку временной лаг, который складывается за счет такого длительного прохождения средств, достаточно значительный. И я очень надеюсь, что если с 1 июля этот механизм начнет действовать и все эти итерации пройдут, то энергетики начнут получать выпадающие доходы в ноябре-декабре текущего года, а может быть, и в январе следующего. Следовательно, у энергетиков появляются кассовые разрывы, появляется необходимость в дополнительных кредитных ресурсах для того, чтобы правильно войти в период осенне-зимнего максимума нагрузок и, собственно, не прекратить операционную деятельность".

В органах тарифного регулирования ответ на это короткий. "В свете принятых и принимаемых решений будут приняты меры и порядки, при которых максимально будут снижены риски экономического дисбаланса и кассового разрыва энергоресурсоснабжающих организаций", – заверили EastRussia в госкомцене Якутии.

Текст: Дмитрий Осипов, Якутск; Степан Коломейцев, Анадырь; Эдуард Попов, Дмитрий Щербаков

Фото: shutterstock.com

Источник: www.eastrussia.ru