Итоги регулирования рынка мощности в 2015 году

В 2015 году были приняты важные регуляторные решения на рынке электрической мощности: организована новая модель конкурентного отбора мощности (КОМ) и ужесточена процедура получения статуса вынужденной генерации (ВР). Однако рост тарифной нагрузки на потребителей из-за договоров на поставку мощности (ДПМ) существенно перекрыл положительные эффекты данных решений. По мнению Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), в текущих условиях необходимо принять дальнейшие меры по стимулированию вывода генерирующих объектов из эксплуатации, а для привлечения инвестиций в отрасль в перспективе может использоваться механизм гарантирования инвестиций (МГИ), который представляется более рыночным, долгосрочным и приемлемым решением для потребителей по сравнению с ДПМ.