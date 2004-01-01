Итоги регулирования рынка мощности в 2015 году

Итоги регулирования рынка мощности в 2015 году

28 Июня 0

В 2015 году были приняты важные регуляторные решения на рынке электрической мощности: организована новая модель конкурентного отбора мощности (КОМ) и ужесточена процедура получения статуса вынужденной генерации (ВР). Однако рост тарифной нагрузки на потребителей из-за договоров на поставку мощности (ДПМ) существенно перекрыл положительные эффекты данных решений. По мнению Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), в текущих условиях необходимо принять дальнейшие меры по стимулированию вывода генерирующих объектов из эксплуатации, а для привлечения инвестиций в отрасль в перспективе может использоваться механизм гарантирования инвестиций (МГИ), который представляется более рыночным, долгосрочным и приемлемым решением для потребителей по сравнению с ДПМ.

 
Распечатать
  • Отправить в Livejournal

Смотрите также

Проблемы и перспективы

01 Июня 0

Российско-китайское сотрудничество как фактор энергетической безопасности
Российско-китайское сотрудничество как фактор энергетической безопасности

Комментарии 0 Добавить комментарий

Комментариев нет

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Медиа-кит
Баннер в правой колонке

В рубрике

Теги в разделеВсе

© 2004 – 2016 «Академия Энергетики»

Создание сайта: Nimax