Государство потребовало от МИФИ вернуть мегагрант

Министерство образования и науки потребовало от НИЯУ МИФИ вернуть средства полученного им мегагранта. Это первый такой случай за всю историю программы, запущенной в 2010 году. Об этом сообщает «Коммерсант».

Чиновники требуют от вуза выплатить в бюджет 22,5 млн руб., поскольку получившая мегагрант лаборатория не достигла обещанных результатов. Ведущий ученый, отвечающий за реализацию проекта, гражданин США, по словам чиновников, «не выполнил обязательств по личному присутствию». Речь идет о гранте, полученном на создание в МИФИ лаборатории электромагнитных методов производства новых материалов. Со стороны вуза участвовали доцент кафедры физических проблем материаловедения Евгений Григорьев и ведущий инженер Анатолий Жолнин, со стороны США — Евгений Олевский (Университет Сан-Диего). В 2011–2013 годах группа успешно отчиталась о своих результатах и подала заявку на продление мегагранта.

Далее позиции сторон расходятся. Ученые утверждают, что проблемы с исследованиями начались из-за того, что руководство МИФИ отказывалось обеспечивать финансирование. Ректорат называет эти претензии «иждивенческой позицией» и напоминает, что ученые сами взяли на себя обязательства привлечь внебюджетные средства. Формальной причиной для решения министерства (принято в апреле 2017 года) о том, что выделенные на мегагрант деньги необходимо вернуть, стало «невыполнение ведущим ученым обязательств по личному присутствию в вузе».

В результате работа лаборатории полностью встала, все ее средства заморожены, а Григорьев снят с поста ее руководителя. Сейчас Минобрнауки разрабатывает механизм возврата мегагранта в бюджет. Это может коснуться всех сотрудников МИФИ, которых уже предупреждают о возможном урезании зарплат.

Источник: www.nanonewsnet.ru