В Калининграде проходят международные гонки лодок на солнечных батареях

«Солнечная регата» – первые в России инженерные соревнования, в ходе которых команды участников разрабатывают, конструируют и демонстрируют возможности построенных ими плавательных средств на солнечных батареях. «Солнечная регата» проходит в рамках проекта «Инженерные конкурсы и соревнования» дорожной карты Маринет Национальной технологической инициативы (НТИ), которая реализуется при поддержке Агентства стратегических инициатив и АО «РВК». Соревнования имеют статус Всероссийского Инженерного Конкурса (ВИК).

«Солнечная регата» – уникальные соревнования лодок на солнечных батареях. Участие в гонках позволяют студентам применить на практике знания, полученные в учебных заведениях. Инженерные соревнования «Солнечная регата» каждый год расширяют географию участников и места проведения гонок. С 2014 года состязания проводились в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Владивостоке. Впервые регата пройдет в Калининграде, в соревнованиях планируют принять участие 10 российских команд и 5 европейских команд (Германия, Нидерланды, Польша).

В 2017 году партнером в организации мероприятий инженерных соревнований стал Калининградский государственный технический университет (КГТУ) – ведущее образовательное учреждение в области судостроения и энергетики в регионе.

Мероприятие «Солнечная регата» станет знаковым в научном и инженерном сообществе. Участники мероприятия: студенческие команды из России (Москва, Санкт-Петербург, Саранск, Нижний Новгород, Рязань) и команды из Германии, Нидерландов, Польши. На данный момент свое участие подтвердили 10 российский команд + 5 европейских. Организаторы: Оргкомитет инженерных соревнований «Солнечная регата», Калининградский государственный технический университет (КГТУ).

Сайт проекта: http://russiansolar.ru

Источник: http://www.klgtu.ru