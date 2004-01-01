20–23 июля в Калининграде пройдут международные соревнования «Солнечная регата»

Команды активно готовятся, совершенствуют свои лодки на солнечных батареях, проводят тестовые заезды и многое другое. Но есть и те команды-дебютанты, у которых за несколько недель до соревнований главная задача – успеть закончить сконструировать лодку и научиться ей управлять.

В конце мая 2017 года в Центре социальной (постинтернатной) адаптации (г. Москва) прошла презентация проекта «Солнечная регата» АНО «Национального центра инженерных конкурсов и соревнований». Ребята вдохновившись идеей и ценностями проекта приняли решение стать участниками международной регаты. В России 2017 год объявлен годом Экологии, именно это послужило отправной точкой для названия команды «Эковолна», поскольку использование энергии солнца, позволяет сохранять природные богатства страны, и воспитывать у современного поколения бережное отношение к природе.

«В Центре проживают выпускники детских домов в период ожидания получения собственного жилья. Старт во взрослую жизнь непростая задача, поскольку социально-психологические компетенции необходимые для самостоятельного жизнеустройства у многих ребят сформированы не в полной мере. Успешно реализованный проект необходим каждому. Воспоминания о том, как они все вместе строили лодку и достойно завершили начатое дело, будут сопровождать ребят на протяжении всей жизни, – рассказывает Заведующий службой сопровождения московского Центра социальной (постинтернатной) адаптации Вадим Михайловский.

Уже в начале июля у команды полностью готов каркас судна, в считанные дни, ребята завершат работу и лодка вместе с остальными судами, отправится в Калининград. Понятно, что неопытным в вопросах конструирования лодки ребятам помогают компетентные кураторы, а именно инжиниринговая компания «Электротранспортные технологии» в лице директора Антона Поппеля, а также сотрудника Центра Николая Столярика. Уже известно, что экипаж команды будет состоять из 6 человек и 2 сопровождающих.

Президент организационного комитета «Солнечной регаты» Евгений Казанов поделился своим мнением о том, что участие в Проекте дает возможность ребятам приобщиться к реальной практической деятельности и попробовать себя в роли инженера-проектировщика, дизайнера, конструктора, пилота маломерного судна. Создание своими руками лодки, движущейся на энергии солнца, позволит молодым людям получить положительный опыт личного успеха в социально-полезной деятельности, сформировать активную жизненную позицию и расширить представления о собственных возможностях в областях профессиональных интересов.

Оргкомитет соревнований «Солнечная регата» желает всем участникам удачи!

Источник: http://greenevolution.ru