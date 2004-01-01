Новак: Арктика имеет большой потенциал для развития возобновляемой энергетики

Арктический регион перспективен для развития возобновляемой энергетики (ВИЭ). Об этом сообщил министр РФ Александр Новак в рамках одной из сессий Международного арктического форума "Арктика - территория диалога".

"Здесь бы я акцент сделал не только на развитие сетей, - сказал министр. - А акцент бы сделал на развитии возобновляемых источников энергии. В этой части арктической регион имеет хороший потенциал, это хорошее место для развития ветроэнергетики, солнечной энергетики и такие проекты реализуются, в первую очередь, для того, чтобы снизить издержки по производству электроэнергии".

Новак добавил, что электроэнергетика развивается в настоящее время в Арктике не так активно, как например, проекты по добыче нефти и газа. Электроэнергетические проекты развиваются в Арктической зоне в первую очередь для обеспечения нужд потребителей.

По такому же принципу идет и развитие угольных проектов в Арктике.

Новак отметил, что сейчас в общем энергетическом балансе на угольную отрасль в Арктике приходится только 2,7% от всех энергетических проектов в регионе. Тем не менее в ряде арктических регионов угольные проекты уже не только обеспечивают собственные потребности региона, но поставляются на экспорт.

Источник: ТАСС