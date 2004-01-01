Совфед РФ ратифицировал соглашение по «Турецкому потоку»

Одна нитка предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая — для поставок газа транзитом через Турцию в европейские страны. Реализация второй нитки будет зависеть от заинтересованности Европы в российском газе и получении от нее гарантий в этом.
В пояснительных документах отмечается, что целесообразность реализации проекта газопровода "Турецкий поток" и подписание соглашение обусловлены рядом причин, в частности, сокращением транзитных рисков и обеспечением выполнения ПАО "Газпром" контрактных обязательств по поставкам газа в Турцию и страны ЕС после 2019 года.
Надежные и бесперебойные поставки российского газа по газопроводу "Турецкой поток" позволят обеспечить ежегодные поступления в бюджет РФ экспортных пошлин в размере около 750 млн долларов только в отношении первой нитки газопровода, предназначенной для поставок газа турецким покупателям, говорится в пояснительной записке.
В случае реализации второй нитки и в зависимости от перечня стран, покупатели из которых будут получать газ, идущий транзитом через Турцию из второй нитки, сопоставимые поступления в бюджет РФ могут быть обеспечены за счет экспортных пошлин.
Как сообщает РИА Новости, соглашение предусматривает, что работа на морском участке, которую планируют вести в исключительных экономических зонах и на континентальных шельфах государств-участников в Черном море, не будет облагаться налогами.
Кроме того, налоги, таможенные пошлины и сборы, а также иные аналогичные платежи не коснутся транспортных и технических средств (включая суда), труб и предметов материально-технического назначения, перемещаемых для реализации проекта в исключительных экономических зонах и на континентальных шельфах.
Проблем с поставками российского газа по "Турецкому потоку" не будет, заявил ранее заместитель министра энергетики РФ Юрий Сентюрин. По его словам, турецкая сторона испытывает дополнительные потребности с природным газом. Именно на это сориентирован "Турецкий поток". Более 15 миллиардов кубических метров газа будет поставляться как раз для того, чтобы и население, и промпредприятия Турецкой Республики были полностью обеспечены топливом.
В свою очередь вице-спикер Совфеда Ильяс Умаханов отметил, что это крайне значимо не только с экономической и стратегической точки зрения, но "это важный политический сигнал для полноценного формата отношений с Турецкой Республикой".
Президент Турции Тайип Эрдоган в начале декабря подписал ранее принятый парламентом закон о ратификации соглашения по "Турецкому потоку". Государственная Дума РФ ратифицировала соглашение 20 января.
Источник: Центр энергетической экспертизы
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