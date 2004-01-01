Совфед РФ ратифицировал соглашение по «Турецкому потоку»

Совфед РФ ратифицировал соглашение по проекту "Турецкий поток", сообщает ПРАЙМ. Документ предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая.

Одна нитка предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая — для поставок газа транзитом через Турцию в европейские страны. Реализация второй нитки будет зависеть от заинтересованности Европы в российском газе и получении от нее гарантий в этом.

В пояснительных документах отмечается, что целесообразность реализации проекта газопровода "Турецкий поток" и подписание соглашение обусловлены рядом причин, в частности, сокращением транзитных рисков и обеспечением выполнения ПАО "Газпром" контрактных обязательств по поставкам газа в Турцию и страны ЕС после 2019 года.

Надежные и бесперебойные поставки российского газа по газопроводу "Турецкой поток" позволят обеспечить ежегодные поступления в бюджет РФ экспортных пошлин в размере около 750 млн долларов только в отношении первой нитки газопровода, предназначенной для поставок газа турецким покупателям, говорится в пояснительной записке.

В случае реализации второй нитки и в зависимости от перечня стран, покупатели из которых будут получать газ, идущий транзитом через Турцию из второй нитки, сопоставимые поступления в бюджет РФ могут быть обеспечены за счет экспортных пошлин.

Как сообщает РИА Новости, соглашение предусматривает, что работа на морском участке, которую планируют вести в исключительных экономических зонах и на континентальных шельфах государств-участников в Черном море, не будет облагаться налогами.

Кроме того, налоги, таможенные пошлины и сборы, а также иные аналогичные платежи не коснутся транспортных и технических средств (включая суда), труб и предметов материально-технического назначения, перемещаемых для реализации проекта в исключительных экономических зонах и на континентальных шельфах.

Проблем с поставками российского газа по "Турецкому потоку" не будет, заявил ранее заместитель министра энергетики РФ Юрий Сентюрин. По его словам, турецкая сторона испытывает дополнительные потребности с природным газом. Именно на это сориентирован "Турецкий поток". Более 15 миллиардов кубических метров газа будет поставляться как раз для того, чтобы и население, и промпредприятия Турецкой Республики были полностью обеспечены топливом.

В свою очередь вице-спикер Совфеда Ильяс Умаханов отметил, что это крайне значимо не только с экономической и стратегической точки зрения, но "это важный политический сигнал для полноценного формата отношений с Турецкой Республикой".

Президент Турции Тайип Эрдоган в начале декабря подписал ранее принятый парламентом закон о ратификации соглашения по "Турецкому потоку". Государственная Дума РФ ратифицировала соглашение 20 января.

Источник: Центр энергетической экспертизы