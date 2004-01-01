Определены лучшие стартапы в сфере «умной» энергетики

В Иркутске прошел Demo Day трека Power&Energy крупнейшего в России и Восточной Европе стартап-акселератора GenerationS от РВК. За участие в программе развития бизнеса боролись более 300 команд со всей России. По итогам отбора участниками финальной стадии стали 13 перспективных проектов, которые смогли пройти интенсивный курс обучения основам технологического предпринимательства, разработать бизнес-планы и протестировать свои проекты совместно с индустриальными партнерами трека — ОАО «Иркутская электросетевая компания» и АО «ЕвроСибЭнерго».

На финальной презентации проектов трека были определены три стартапа-победителя в сфере энергетики, которые разделили призовой фонд в 1 млн руб. В тройку технологических стартапов, которые поборются за звание победителя GenerationS в апреле 2017 года, вошли:

• 1 место и приз в 500 тыс. рублей: проект «Трансформатор с керамической изоляцией», Владимир Степанчук, г. Москва. Проект предусматривает внедрение в эксплуатацию нового поколения трансформаторов с керамической изоляцией катушек, обладающих рядом уникальных характеристик: практически неограниченным сроком службы и повышенным КПД, стойкостью к перепадам температуры, механическому воздействию и радиации, вдвое меньшими габаритами и весом.

• 2 место и приз в 350 тыс. рублей: проект «Акустоэлектронный трансформатор», Игорь Лизунов, г. Санкт-Петербург. Разработчики предложили новый беспроводной метод диагностики в высоковольтных сетях для бесконтактного измерения тока высоковольтных линий.

• 3 место и приз в 150 тыс. рублей: проект «Эксплуатационный контроль изоляторов высоковольтных линий с применением RFID-технологий», Татьяна Несенюк, г. Екатеринбург. Проект предполагает установку на изоляторах пассивных RFID-меток, которые в дальнейшем позволят безопасно и с высокой точностью, на расстоянии 6-10 метров, определять прохождение тока пробоя и заблаговременно оповещать о необходимости замены изоляторов.

«Все три проекта-победителя ОАО «ИЭСК» берёт себе в проработку, так как они соответствуют приоритетным направлениям деятельности компании. Кроме того, проект «Новое поколение суперконденсаторов» будет передан в головной офис АО «ЕвроСибЭнерго» в Москву. У компании есть производство электрического, пассажирского транспорта, где технология может найти свое применение, — отметила Анна Коротченкова, руководитель департамента научно- технической деятельности АО «ЕвроСибЭнерго». — У ИЭСК в наступившем году впервые в показатели эффективности введено внедрение не менее трех инновационных проектов. Одним из факторов введения показателей эффективности, послужила как раз организация корпоративного акселератора Power&Energy GenerationS и наше участие в нем в качестве индустриального партнера».

Важным событием Demo Day трека Power&Energy стало награждение победителей совместного конкурса StartGenS в рамках программы «Старт» Фонда содействия инновациям. Программа направлена на поддержку инновационных стартапов на ранних стадиях развития.

Гранты от Фонда содействия инновациям по 2 млн руб. каждый получат четыре проекта-участника акселератора:

Проект «Ангара», ООО «Ангара-сервис», г. Москва. Проект предусматривает создание уникальной технологии очистки отложений различной природы, образующихся в процессе работы теплового и другого технологического оборудования. В отличие от традиционного химического метода очистки технология позволяет быстро удалять нереакционноспособные отложения, не обладает коррозийным эффектом.

• Проект «Канатоход», Александр Лемех, г. Екатеринбург. Проект направлен на разработку роботизированного комплекса для технического обслуживания и ремонта высоковольтных воздушных линий электропередач. Комплекс, состоящий из беспилотного вертолета, мобильного робота и манипулятора, позволит осуществлять обслуживание и ремонт автономно в труднодоступных местах, без отключений линий электропередач.

• Проект «Интеллектуальная электрическая сеть», Александр Черепанов, Иркутская область. Проект направлен на создание программного комплекса для интеллектуального управления качеством электроэнергии в системах электроснабжения железных дорог. Комплекс позволит моделировать широкий спектр нормальных и аварийных режимов работы интеллектуальных электроэнергетических систем.

• Проект «Эксплуатационный контроль изоляторов высоковольтных линий с применением RFID-технологий» Татьяны Несенюк – ранее упомянутый призер акселератора GenerationS.