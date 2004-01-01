Правительство Турции утвердило соглашение с Россией по «Турецкому потоку»

Правительство Турции постановило утвердить соглашение с Россией по строительству газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщает официальное турецкое правительственное издание Resmi Gazete, отмечая, что ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о ратификации соглашения.

Правительство Турции постановило утвердить соглашение с Россией по строительству газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщает официальное турецкое правительственное издание Resmi Gazete, отмечая, что ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о ратификации соглашения.

Этот документ предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая.

Ранее, как уже сообщал Центр энергетической экспертизы, законопроект о ратификации соглашения между Москвой и Анкарой по проекту газопровода «Турецкий поток», который ранее был одобрен Минэнерго и МИД России, направлен в Госдуму. Соглашение, которое было подписало 10 октября в Стамбуле, требует ратификации, так как устанавливает правила, отличные от предусмотренных российским законодательством.

Планируемая пропускная мощность газопровода составит 63 млрд кубометров газа в год, из которых 14 млрд кубометров направят в Турцию, остальные 49 млрд кубометров - ожидаемый объем экспорта газа в Европу.

Россия и Турция 10 октября 2016 года подписали межправительственное соглашение по проекту «Турецкий поток». Соглашение предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 млрд кубометров газа. Одна нитка предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая нитка — для поставок газа транзитом через территорию Турции в европейские страны

Источник: Центр энергетической экспертизы