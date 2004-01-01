«Газпром» может побить абсолютный рекорд поставок газа на экспорт

По итогам 2017 года «Газпром» может установить абсолютный рекорд поставок газа на экспорт за всю свою историю: 192 млрд кубометров газа. Об этом глава компании Алексей Миллер заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным, сообщает Кремль.

«В течение последних 11 месяцев мы поставили по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 13,5 миллиарда кубометров газа больше на экспорт», – уточнил Миллер, отметив, что если тенденция сохранится, то рекорд будет установлен.

Он также добавил, что «Газпром», по итогам года, планирует добыть 470 млрд кубометров газа, что на 50 млрд больше, чем в 2016 году. Рост составляет более 13 процентов. В 2017 году «Газпром» поставит потребителям на внутренний рынок на 5 миллиардов кубометров больше. Это потребители в таких отраслях, как электроэнергетика, металлургия, агрохимия, цементная промышленность.

Как сообщал Центр энергетический экспертизы, «Газпром» с 1 января по 15 ноября увеличил добычу газа на 16%, экспорт – на 8,6%. Вырос экспорт в страны дальнего зарубежья. С 1 января по 15 ноября 2017 года «Газпром» поставил на этот рынок 165,7 млрд кубометров. Это на 13,1 млрд кубометров (8,6%) превосходит результат за 10,5 месяцев 2016 года. Кроме того, фиксируется рост поставок по маршруту строящихся «Турецкого потока» и «Северного потока-2».

Источник: Центр энергетической экспертизы