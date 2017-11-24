В Тихом океане построят первый в мире автономный плавучий остров

В Тихом океане построят первый в мире автономный плавучий остров

27 Ноября 0

Американская организация Seasteading Institute занялась строительством первого в мире автономного плавучего города. Остров самостоятельно будет обеспечивать себя электроэнергией и продавать часть Французской Полинезии.

Небольшой город на 300 человек построят в Тихом океане у берегов Французской Полинезии. Инженеры и архитекторы планируют создать жилые здания, офисы, рестораны, медицинское учреждение и научно-исследовательский институт с электростанцией. На создание такого грандиозного проекта необходимо 167 млн долларов.

По словам Джо Куирка, президента Seasteading Institute, он разочарован в современных государственных устоях, поэтому плавучий город станет им альтернативой. Плавучий город будет находиться в особой экономической зоне. Команда Куирка создаст рабочие места для местных жителей, а также проведет исследование влияния жизнедеятельности города на экономику и экологию.

Джо Куирк утверждает, что более детальную информацию о местонахождении города и его функционировании он раскроет после подписания соглашения о его политической автономии. Город планируют достроить к 2020 году, сообщает nv.ua.

Источник: greenevolution.ru

 
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