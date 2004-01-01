Total скупает компании, работающие в секторах ВИЭ и энергоэффективности

Нефтегигант Total, которое недавно объявил о приобретении компании Maersk Oil за 7,45 млрд долларов, теперь вкладывает капитал в возобновляемые источники энергии и компании, повышающие энергоэффективность. Так, французская корпорация объявила об инвестиционном соглашении с EREN Renewable Energy.

Total приобретет 23-процентную долю EREN за 237,5 млн долларов, договор также предусматривает возможность покупки всей компании через пять лет. EREN, основанная в 2012 году, работает сразу в трех направлениях: ветровая энергетика, солнечная и гидроэлектростанции. Совокупная мощность активов компании составляет 650 МВт, сообщает Offshore Energy Today.

Целью EREN является выход на мощность в 3 ГВт в течение пять лет. На эти задачи и пойдут инвестиции Total. «Сотрудничая с EREN, мы усиливаем компанию, у которой есть серьезный послужной список в производстве возобновляемой энергии, и мы вкладываем капитал в дополнительный актив, чтобы ускорить наш рост в этом сегменте», – заявил в этой связи глава Total Патрик Пуянне.

«Совместная работа с EREN позволит нам расширить свои возможности в секторах солнечной и ветровой энергетики, – развивает мысль Филипп Соке, глава подразделение возобновляемых источников Total. – Подписанное соглашение позволит нам за пять лет достигнуть мощности в 5 ГВт».

Кроме того, нефтегигант приобрел французскую компанию GreenFlex, работающую в секторе повышения энергоэффективности. Целью покупки стало расширение возможностей филиалов Total, занимающихся тем же самым: BHC во Франции и Tenag в Германии. Основанная в 2009 году, компания GreenFlex – один из европейских лидеров в своем секторе, она имеет более 600 клиентов, а ее доходы в текущем году составили 350 млн евро.

Источник:www.energosovet.ru