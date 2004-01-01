Разработана мобильная система геотермального отопления

Технология Dandelion может внедрить геотермальную систему отопления для жилых и офисных помещений как самостоятельное предприятие. Суть технологии в том, что в земле всегда сохраняется температура около 50–55 градусов по Фаренгейту, и именно это тепло должна использовать система отопления.

Ранее для установки подобного вида отопления нужно было рыть огромные котлованы, либо использовать геотермальный источник. Теперь, с новой технологией, нет необходимости проводить сложные работы, соответственно и ремонт системы отопления будет обходиться дешевле.

Источник: http://www.fainaidea.com

Фото: http://www.fainaidea.com