Выработка солнечных электростанций под управлением группы компаний «Хевел» превысила 77 ГВт*ч

На оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) в настоящее время работает 12 сетевых солнечных электростанций группы компаний «Хевел» общей установленной мощностью 100 МВт. Первые поставки солнечной электроэнергии в сеть начались в 2015 году, после вывода на ОРЭМ Кош-Агачской СЭС, построенной в Республике Алтай.

Общая выработка солнечной генерации «Хевел» в 2015 году составила 5 987 тыс. кВт*ч, в 2016 году – 33 847 тыс. кВт*ч, а по итогам II квартала 2017 года – 38 051 тыс. кВт*ч. Выработка действующими СЭС эквивалентна использованию 23,4 млн кубометров природного газа для производства электроэнергии. За весь период работы солнечные электростанции группы компаний «Хевел» позволили избежать 41 340 тонн выбросов углекислого газа в атмосферу. На объём выработки солнечной электроэнергии оказывают влияние следующие факторы: уровень инсоляции территории, на которой расположена станция, погодные условия, время года и продолжительность светового дня, графики плановых ремонтов и технического обслуживания станций, а также требования Системного оператора.

Источник: Группа компаний «Хевел»