Александр Новак переизбран председателем совета директоров «Россетей»

Совет директоров «Россетей» переизбрал своим председателем министра энергетики РФ Александра Новака, который возглавляет совет с 2015 года, говорится в материалах компании. Дата составления протокола заседания совета директоров компании, на котором принято соответствующие решение, – 17 июля.

Акционеры «Россетей» на годовом собрании в конце июня избрали новый состав совета директоров, в котором главу компании Олега Бударгина сменил гендиректор Российского энергетического агентства (РЭА) Анатолий Тихонов.

В совет были также избраны замминистра энергетики Вячеслав Кравченко, замминистра экономического развития Николай Подгузов, советник гендиректора фонда «Институт профессиональных директоров» Олег Дубнов, ректор национального исследовательского университета МЭИ Николай Рогалёв, глава «Русгидро» Николай Шульгинов. Свои места в совете директоров также сохранили первый зампред правления ВЭБ Михаил Полубояринов, председатель правления ФСК Андрей Муров, зампредправления НП «Совет рынка» Олег Баркин, президент «Опоры России» Александр Калинин, гендиректор «Межрегионэнергосбыта» Станислав Аширов, спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики Сергей Шматко, председатель правления «Системного оператора ЕЭС» Борис Аюев, старший вице-президент по инновациям Фонда развития центра разработки и коммерциализации новых технологий Василий Белов.

Контролирующим акционером компании является государство в лице Росимущества. Согласно информации на сайте «Россетей», доля РФ в уставном капитале компании сейчас составляет 87,9%.

Источник: ПРАЙМ