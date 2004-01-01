«Газпром» с начала года увеличил экспорт в дальнее зарубежье на 12,3%

«Газпром» с начала года увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 12,3% - до 102,9 млрд кубометров. С 1 января по 15 июля объем поставок вырос на 11,3 млрд кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает компания.

Вырос объем поставок в страны Северо-Западной и Центральной Европы: в Германию – на 16,7%, Австрию – на 77,2%, Чехию – на 24,8%, Словакию – на 25,8%.

Добыча холдинга с начала года выросла на 18,8% - до 248,8 млрд кубометров. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года добыча увеличилась на 39,3 млрд кубометров.

Как сообщал Цент энергетической экспертизы, план по добыче Газпрома на 2017 год утвержден в объеме 430,44 млрд кубометров газа, что на 2,7% выше уровня прошлого года. Однако в отчетности по РСБУ указано, что холдинг пересмотрел план добычи с утвержденного уровня до 442,3 млрд кубометров – на 5%.

В конце июня глава холдинга Алексей Миллер заявлял, что добыча компании в 2017 году увеличится на 7,4% и может превысить 450 млрд кубометров. За шесть месяцев текущего года добыча Газпрома составила 232,7 млрд кубометров газа, добавил Миллер.

Источник: Центр энергетической экспертизы