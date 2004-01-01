Google начнет получать ветряную энергию из Норвегии в сентябре

Компания Google, входящая в состав холдинга Alphabet, в начале сентября текущего года начнёт получать ветряную энергию из Норвегии. Ветряная станция Tellenes должна быть введена в эксплуатацию в конце 2017?г. После завершения строительства она станет крупнейшей в Норвегии и обеспечит электроэнергией все европейские дата-центры Google. Парк будет состоять из 50 турбин и иметь выходную мощность 160 МВт. Ветроэлектростанция будет вырабатывать 3,4 млрд кВт*ч/год.

Напомним, в 2016 году Google подписала контракт сроком на 12 лет на покупку 100% энергии, вырабатываемой ветряной станцией Tellenes. У Google в Европе находится четыре ЦОД – в Финляндии, Бельгии, Нидерландах и Ирландии, сообщает 3dnews.ru.

Источник: http://greenevolution.ru