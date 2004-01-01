«Россети» инициировали переизбрание совета директоров «МРСК Урала»

Состав совета директоров уже был избран акционерами «МРСК Урала» на годовом собрании 5 июня, но тогда в него не попал генеральный директор компании Сергей Дрегваль. Его сменил независимый директор – советник главы Ассоциации профессиональных инвесторов (АПИ) Денис Куликов. В итоге число независимых директоров увеличилось с двух до трёх человек, еще двое – гендиректор ООО «Региональная распределительная сетевая компания» Роман Дмитрик (избирался голосами «Реновы» Виктора Вексельберга, которая владеет 7,52% акций) и глава АПИ Александр Шевчук (от кипрской EOS Russia, 6,69%).

Наличие трёх независимых директоров даёт МРСК возможность попасть в котировальный список первого уровня на Московской бирже «при условии решения проблемы капитализации компании», считает Александр Шевчук. Генеральный директор «Россетей» Олег Бударгин и его заместитель по корпоративному управлению Юрий Гончаров в феврале рассылали миноритарным акционерам «МРСК Урала» письма с предложением «обеспечивать выдвижение и избрание необходимого количества независимых директоров в соответствии с правилами листинга» и «при наличии заинтересованности в нахождении ценных бумаг МРСК в высших уровнях котировальных списков фондовой биржи». Сам Олег Бударгин в текущем году впервые не был выдвинут государством в состав членов совета директоров «Россетей». Он объяснял это необходимостью увеличения числа независимых директоров.

По предложению топ-менеджеров «Россетей» миноритарные акционеры избрали третьего независимого директора, объединившись с Росимуществом (владеет 3,71% в МРСК) и Меткомбанком (17,48%). Еще два члена совета были избраны от «Реновы» – заместитель главы ГК «Газэкс» Наталия Оже и проектный директор «Реновы» Яков Тесис.

Наталия Оже считает, что интересы «Россетей» как основного акционера соблюдены, поскольку сейчас у них 6 из 11 мест в совете. «Внеочередное собрание, на мой взгляд, созывается только для удовлетворения амбиций «Россетей» и людей, которые отвечают за корпоративное управление в «МРСК Урала», – отмечает она. Для возвращения в состав совета директоров представителя «Россетей», полагает Наталия Оже, «будет сформирована соответствующая директива для территориального управления Росимущества». Кто может войти в состав совета директоров, источники не знают, предполагая, что это может быть либо Сергей Дрегваль, либо квазинезависимый директор, выдвинутый «Россетями».

В «МРСК Урала» запрос переадресовали в «Россети», там сообщили, что поддерживают присутствие независимых директоров в составах советов своих зависимых обществ. «В том числе это касается и Дениса Куликова, который имеет большой опыт работы члена совета директоров в компаниях группы «Россети», – заявили в госхолдинге. Партнер Saveliev, Batanov & Partners Александра Савельева отмечает, что для принятия решения по отдельным вопросам – согласно уставу «МРСК Урала» это вопросы, связанные с взаимоотношениями с дочерними обществами, а также вопросы кредитной политики – требуется квалифицированное большинство голосов в две трети.

Источник: Коммерсант