«ВетроОГК» оптимизирует расстановку ветрогенераторов на площадке в Адыгее

АО «ВетроОГК» (дочерняя компания АО «ОТЭК») приступило к работам по оптимизации расстановки ветровых электроустановок (ВЭУ) на площадке строительства в Шовгеновском и Гиагинском районах Республики Адыгея. Исполнителем работ выбрана компания Megajoule (Португалия) – лидер по консультационным услугам в области ветроэнергетики.

По итогам работ будет составлена цифровая модель площадки, а также разработан план оптимального расположения ВЭУ на местности с учетом максимизации выработки электроэнергии и снижения затрат на строительство инфраструктурных объектов. Всего к размещению планируется 60 ВЭУ суммарной мощностью 150 МВт. Все измерения и расчеты будут выполнены согласно российским и мировым стандартам, установленным для проведения подобного рода работ.

Ранее, 19 июня 2017 года, в Москве, в рамках IX Международного форума «АТОМЭКСПО-2017», АО «ОТЭК» (один из дивизионов Росатома, управляющая компания АО «ВетроОГК») и компания Lagerwey (Нидерланды) подписали лицензионное соглашение о передаче технологий Lagerwey по производству ветроустановок. Соглашение подтверждает обязательства сторон по реализации программы АО «ОТЭК» в области ветроэнергетики, включая выполнение требований по локализации производства в объеме более 65%.

Компания Megajoule – лидер Португалии по консультационным услугам в области ветроэнергетики. Была образована в 2004 году. Ее портфель проектов по возобновляемой энергетике превышает 30 ГВт по всему миру.

Источник: http://www.energyland.info