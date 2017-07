Крупнейшая угольная ТЭЦ в Дании переводится на использование биомассы

Датская энергетическая компания Dong Energy, один из крупнейших специалистов в мире в области ветроэнергетики, начинает конверсию своей угольной электростанции мощностью 782 МВт на использование древесной щепы. Планируется, что проект будет завершён к концу 2019 года.

При этом энергетики заключили контракты со своими потребителями Novo Nordisk A/S, Novozymes A/S и Kalunborg Forsyning A/S на поставку пара, электрической и тепловой энергии (для обеспечения централизованного теплоснабжения потребителей), производимых на основе биомассы.

Ранее компания взяла на себя обязательства прекратить использование угля на всех своих объектах до 2023 года, сообщает renen.ru.

Экологичность сжигания древесины в энергетических целях вызывает научные и политические дискуссии. Многое зависит от происхождения сырья. В данном случае древесная щепа для электростанции будет в основном производиться из побочных продуктов, таких как ветки, отходы прореживающих рубок. Кроме того, все поставщики должны обеспечить, чтобы древесная щепа поступала из «устойчивых» лесов, где осуществляется посадка деревьев взамен вырубленных, и где защищено биоразнообразие. По данным компании, перевод электростанции с угля на древесную биомассу позволит снизить выбросы СО 2 на 800 тысяч тонн в год.

Источник: http://greenevolution.ru