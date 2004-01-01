«Газпром» открыл в Стамбуле дочернюю компанию для «Турецкого потока»

Компания Газпром по решению совета директоров создала в Стамбуле дочернее предприятие South Stream Transport B.V., которое необходимо для реализации проекта «Турецкий поток». Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил председатель правления российского концерна Алексей Миллер.

По его словам, после создания «дочки» появились все условия для морской укладки ниток газопровода. Начать эти работы планируется во второй половине текущего года, а завершить — к концу 2019 года (обе нитки). «Проект находится в активной фазе строительства, строго в соответствии с графиком. Продолжаются гидрографические исследования в турецких водах. Завершается работа над Оценкой воздействия на окружающую среду по заключительному участку маршрута», - сказал Миллер.

В начале марта, как уже сообщал Центр энергетической экспертизы, министр энергетики России Александр Новак сообщал, что в рамках реализации проекта по строительству «Турецкого потока» стороны подготовили всю необходимую нормативную базу для прокладки первой ветки трубопровода. Он отметил, что компания AllSeas, с которой заключены соглашения на проведение работ, применит самые современные технологии при строительстве.

Источник: Центр энергетической экспертизы