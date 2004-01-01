«Газпром» открыл в Стамбуле дочернюю компанию для «Турецкого потока»

По его словам, после создания «дочки» появились все условия для морской укладки ниток газопровода. Начать эти работы планируется во второй половине текущего года, а завершить — к концу 2019 года (обе нитки). «Проект находится в активной фазе строительства, строго в соответствии с графиком. Продолжаются гидрографические исследования в турецких водах. Завершается работа над Оценкой воздействия на окружающую среду по заключительному участку маршрута», - сказал Миллер.
В начале марта, как уже сообщал Центр энергетической экспертизы, министр энергетики России Александр Новак сообщал, что в рамках реализации проекта по строительству «Турецкого потока» стороны подготовили всю необходимую нормативную базу для прокладки первой ветки трубопровода. Он отметил, что компания AllSeas, с которой заключены соглашения на проведение работ, применит самые современные технологии при строительстве.
Источник: Центр энергетической экспертизы
Новости компаний
RSS