Введены новые правила оплаты мощности после аварий

Ассоциация НП «Совет рынка» в соответствии с предупреждением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ изменила свои регламенты, связанные с оплатой мощности аварийного оборудования. Изменения будут действовать полгода – с 1 февраля по 31 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение ассоциации.

Ранее ФАС сообщила, что вынесла предупреждение «Совету рынка» о необходимости внесения изменений в один из регламентов, которые позволят потребителям не оплачивать мощность энергоблоков, выведенных во внеплановый ремонт в результате аварии.

Как говорится в сообщении «Совета рынка», наблюдательный совет ассоциации на заседании 26 января принял необходимые изменения в регламенты, которые вводят основания для прекращения оплаты мощности генерирующего оборудования.

Такими основаниями являются создание комиссии по приказу руководителя Ростехнадзора или его заместителя в соответствии с правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, а также фиксация непрерывно в течение 60 календарных дней снижения мощности.

Поводом для предупреждения ФАС стала авария на Березовской ГРЭС, на которой 1 февраля 2016 года произошел пожар. Расходы на восстановление составят не менее 25 миллиардов рублей, а запуск блока после ремонта планируется в декабре 2018 года. После аварии оборудование блока находится во внеплановом ремонте и получало 7% планового платежа по договору поставки мощности – около 900 миллионов рублей в течение девяти месяцев.

Источник: РИА Новости