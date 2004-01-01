«Самрук-Энерго» в 2017 году намерено удвоить экспорт электроэнергии в Россию

Государственный многопрофильный энергетический холдинг Казахстана АО «Самрук-Энерго» планирует в 2017 году экспортировать в Российскую Федерацию 4 млрд кВт•ч электроэнергии, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу компании.

Объём экспорта в РФ в 2016 году составил более 1,8 млрд кВт.ч. Таким образом, в текущем году компания намерена увеличить показатель в 2,2 раза. Согласно сообщению, входящая в холдинг Экибастузская ГРЭС-1 начала экспорт электроэнергии в Россию.

«С 1 февраля осуществляется поставка электрической энергии ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им. Б. Нуржанова» в Российскую Федерацию. Экспортные соглашения заключены при поддержке Торгового дома «Самрук-Энерго». Для обеспечения поставок задействованы свободные мощности ГРЭС в объёме 500 МВт. Экспорт электроэнергии обеспечит дополнительные валютные поступления, рост объёма производства, услуг и доходов», – говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, с марта прошлого года Казахстан возобновил поставки электроэнергии в Россию. Экспорт осуществляло АО «Станция Экибастузкая ГРЭС-2» (принадлежит на паритетных началах ПАО «Интер РАО ЕЭС» и «Самрук-Энерго»).

В ноябре 2014 года поставки казахстанской электроэнергии были прекращены на фоне снижения курса российского рубля к казахстанскому тенге. По данным «Самрук-Энерго», объём экспорта электроэнергии компании в РФ в 2013 и 2014 годах составил 2,452 млрд кВт•ч и 1,862 млрд кВт•ч соответственно.

Источник: Интерфакс