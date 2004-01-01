«Росатом» построит ветряные электростанции с голландской Lagerwey

«Росатом» вместе с голландской Lagerwey будет строить ветряные электростанции в России. Ежегодный объем рынка ветряной энергетики госкорпорация оценивает в 200 млрд руб. в год к 2024 году.

Подконтрольная «Росатому» Объединенная теплоэнергетическая компания (ОТЭК) заключила партнерство с голландским производителем ветряных электростанций Lagerwey, сообщила пресс-служба российской госкорпорации. Цель партнерства — развитие производства ветряных электроустановок в России. Партнерство предусматривает передачу «критических технологий», необходимых для строительства ветряных электроустановок на территории России, в соответствии с требованиями, предусматривающими степень локализации не ниже 65%.

Объем инвестиций в проект составит около 84 млрд руб., сообщила представитель ОТЭК Ольга Каюкова. Проект предполагает три ветропарка на юге России, говорить о количестве ветряков пока рано, добавила она. До конца 2017 года ОТЭК и Lagerway создадут совместное предприятие, в котором получат по 50%, говорится в сообщении «Росатома».

«Речь идет о создании совершенно новой отрасли в России», — заявил первый заместитель генерального директора «Росатома» Кирилл Комаров (его слова приводятся в сообщении). «Госкорпорация ставит перед собой задачи не только строительства ветроэлектростанций, но также создание системы технического регулирования, подготовки кадров, организации локализации производства ВЭУ, сертификации, развитие НИОКР», — добавил он.

По оценкам «Росатома», рынок ветряной энергетики в России к 2024 году может составить 3,6 ГВт с оборотом около 200 млрд руб. в год. Госкорпорация оценила спрос на строительство ветряных электростанций, производство ветряных электроустановок и комплектующих для них, а также услуги по их эксплуатации и послепродажной поддержке в 400 млрд руб. до 2024 года.

«Росатом» планирует построить ветряные электростанции общей мощностью не менее 610 МВт в течение 2018–2020 годов, говорится в его сообщении. К тому же госкорпорация будет заниматься локализацией комплектующих таких установок, в том числе лопастей (не менее 250 МВт в год), на производственных мощностях «Атомэнергомаш» и Umatex Group, входящих в «Росатом».

В июне 2016 года «Росатом» выиграл конкурс инвестпроектов в области возобновляемых источников энергии на строительство ветряных электростанций, следует из данных «Администратора торговой системы». Тогда речь шла об объеме инвестиций около 83 млрд руб. Предполагалось, что «Росатом» построит 25 ветряков: три в Адыгее и 22 в Краснодарском крае.

Судить о том, насколько сфера возобновляемой энергетики, в которую «Росатом» вступил совсем недавно, будет прибыльной для компании, сложно, считают аналитики. «Базовая доходность, из которой рассчитывается поддержка строительства ветряных электростанций, — 14%. Однако инвесторы смогут достичь этого уровня, только если будут выполнены параметры докапитализации оборудования», — считает директор группы исследований и прогнозирования агентства АКРА Наталья Прохорова. «К примеру, инвесторы, выигравшие конкурс в 2013–2014 годах, жаловались на потерю доходности проекта после роста ставок и девальвации», — добавляет она.

Интерес к строительству ветряных электростанций проявлял и «Т Плюс» Виктора Вексельберга. Компания планирует участвовать в конкурсе на строительство ветряных станций мощностью 300 МВт, сообщается на ее сайте.

Сотрудник пресс-службы «Т Плюс» сообщил, что на данный момент компания ведет работы по ветромониторингу площадок с анализом возможного размещения ВЭС. По результатам мониторинга в третьем квартале 2017 года будут определены возможные площадки и характеристики станций, сказал собеседник агентства. Правительство своим распоряжением в 2015 году продлило действие программы поддержки ветрогенерации до 2024 года с 2020 года.

Источник: РБК