IKEA приобрела у Литвы парк ветрогенераторов мощностью 45 МВт

Компания IRI Investments Lietuva, контролируемая шведской группой по торговле мебелью IKEA Group, приобрела парк ветрогенераторов в Литве мощностью 45 МВт, говорится в пресс-релизе IKEA Group. Парк из 19 ветрогенераторов был введен в эксплуатацию в Мажейкском районе страны в середине 2016 года. Сделку планируется завершить до конца марта. По данным источника агентства BNS, стоимость сделки составила около 100 млн евро.

"Мы инвестируем в обновляющуюся энергетику, потому что это выгодно нашему бизнесу и позволит нам лучше приспособиться к тенденциям "чистой" экономики. Инвестировав в Литве, мы приблизились к цели вырабатывать столько возобновляемой энергии, сколько потребляем в своей деятельности", - приводятся в сообщении слова менеджера Ikea Group по вопросам устойчивого развития Стива Ховарда.

Контролирующее парк предприятие Pamario jegainiu energija продали находящаяся в управлении группы Orion Managing Partners, инвестиционная компания Orion Asset Management и фонд голландского капитала Energy Investment Fund. Начавшийся осенью прошлого года процесс продажи парка заинтересовал и местных, и международных инвесторов, окончательные предложения внесли 5 потенциальных покупателей, говорится в сообщении Orion Asset Management.

Сумма сделки не сообщается. Парк обошелся его строителям в 72 млн евро. Как сообщает IKEA Group, она хотела бы к 2020 году стать энергетически независимой и производить всю необходимую ей энергию из обновляющихся источников. Группе принадлежит 415 электростанций, она внедрила 730 тыс. модулей солнечной энергии на крышах зданий.

На инвестиции в обновляющиеся источники энергии IKEA Group запланировала выделить 3 млрд евро, с 2009 года компания уже инвестировала 1,5 млрд евро и выделит еще 600 млн евро на ветрогенераторы и солнечные электростанции.

Источник: Интерфакс