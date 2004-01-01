Экспорт Газпрома в дальнее зарубежье достиг исторического максимума в 2016 году

27 Января 0

В 2016 году Газпром установил абсолютный рекорд экспорта газа в страны дальнего зарубежья, заявил глава компании Алексей Миллер. За год холдинг экспортировал в Европу 179,3 млрд кубометров газа, что, по словам Миллера, стало «максимумом за всю историю газовой отрасли».

По сравнению с 2015 годом (158,56 млрд кубометров) объем экспорта Газпрома в страны дальнего зарубежья вырос примерно на 12,5%, или на 19,9 млрд кубометров. «Это, например, сопоставимо с объемом поставок компании в прошлом году в Великобританию — 17,8 млрд кубометров. Рекордный результат наглядно демонстрирует значительное увеличение спроса на российский газ в Европе и наши возможности обеспечить его надежный экспорт в требуемом объеме», — сказал Миллер на оеративном совещании 9 января. По мнению аналитиков Sberbank CIB, росту экспорта способствовала зимняя погода, установившаяся в некоторых частях Европы раньше, чем обычно - в конце октября, а также то, что цены Газпрома, привязанные с отставанием к цене нефти, были на 40-50 долларов за тысячу кубометров ниже спотовых цен в октябре и ноябре. Источник: Центр энергетической экспертизы

 
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