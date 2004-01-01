ИКЕА планирует к 2020 году перевести все свои магазины на электроснабжение от ВИЭ

Группа компаний ИКЕА опубликовала отчет об устойчивом развитии за 2016 год, который демонстрирует значительный прогресс в реализации стратегии «Да - людям и планете!». Инвестиции в это направление составили более 3 млрд евро.

Группа компаний ИКЕА опубликовала отчет об устойчивом развитии за 2016 год, который демонстрирует значительный прогресс в реализации стратегии «Да - людям и планете!». Инвестиции в это направление составили более 3 млрд евро.

В период активной борьбы с изменением климата Группа компаний ИКЕА значительно приблизилась к своей цели - к 2020 году компания планирует вырабатывать столько же возобновляемой энергии, сколько ей необходимо для операционной деятельности. Введение в эксплуатацию в этом году новых ветряных электростанций в Польше и США позволило производить 71% «зеленой» энергии от всего объема энергии, потребляемого магазинами и другими объектами ИКЕА в 2016-м финансовом году.

«Для бизнеса, который смотрит в будущее, очевиден безграничный потенциал развития низкоуглеродной экономики. Следуя миссии ИКЕА - изменить жизнь людей к лучшему - мы стремимся только к положительному влиянию на жизни людей и нашу планету»,- отмечает Петер Агнефьель, президент и генеральный директор Группы компаний ИКЕА.

Компания заявила о планах инвестировать 1 млрд евро в лесное хозяйство, переработку отходов, развитие возобновляемой электроэнергетики и биоматериалов. С 2009 года компания уже направила 1,5 млрд евро на проекты по выработке ветряной и солнечной энергии, а 600 млн евро будут выделены на дальнейшие разработки, которые позволят компании стать полностью энергонезависимой к 2020 году.

Группа компаний ИКЕА также продолжает вдохновлять покупателей и сотрудников вести более экологичный образ жизни. Так, в 2016 финансовом году компания полностью перевела свой ассортимент на энергосберегающие светодиодные источники света. Продажи LED-ламп в 2016 году составили около 80 млн штук. Если все эти лампы заменят лампы накаливания, покупатели ИКЕА сэкономят столько электроэнергии, сколько потребляют 650 000 семей в год.

Другие глобальные достижения 2016 года в реализации стратегии устойчивого развития:

- В трех странах запущены проекты по продаже солнечных батарей для домашнего использования;

- 100% хлопка и 61% древесины, из которых производятся товары ИКЕА, поступают из более экологичных источников;

- компания заменила пенополистирол, использующийся для упаковки товаров, на экологически безопасный, биоразлагаемый волокнистый материал;

Источник: ЭнергоСовет.Ru