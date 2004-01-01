Добыча нефти на Сахалине в январе - ноябре 2016 года выросла на 7,7%

Нефтедобывающие компании Сахалинской области за 11 месяцев текущего года увеличили добычу нефти на 7,7%, газа - на 2,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Нефтедобывающие компании Сахалинской области за 11 месяцев текущего года увеличили добычу нефти на 7,7%, газа - на 2,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области, за 11 месяцев текущего года добыча нефти выросла на 7,7% - до 16,8 млн т, газа - на 2,3% до 26,6 млрд кубометров.

В сообщении компании отмечается, что к 2019 году в регионе намерены поднять добычу нефти на 3,6%, газа - на 20,3%.

Это ожидается за счет ввода в разработку месторождения Аркутун-Даги ("Сахалин-1") и увеличения добычи на Киринском месторождении Газпрома.

Ранее сообщалось, что в 2016 году добыча нефти, включая газовый конденсат, оценивается в объеме 17,3 млн тонн, объем добычи газа в 2016 году составит 27,6 млрд куб. м (в 2015 году - 28,4 млрд куб. м).

Источник: http://www.eastrussia.ru