ЛУКОЙЛ может получить новый участок на шельфе Балтийского моря

Компания ЛУКОЙЛ обратилась в правительство России с просьбой провести в следующем году аукцион на право пользования федеральным участком «Надежда» на шельфе Балтийского моря, пишет «Коммерсант», отмечая, что Минприроды, после необходимых согласований планирует включить участок в план лицензирования на 2017 год.

Компания ЛУКОЙЛ обратилась в правительство России с просьбой провести в следующем году аукцион на право пользования федеральным участком «Надежда» на шельфе Балтийского моря, пишет «Коммерсант», отмечая, что Минприроды, после необходимых согласований планирует включить участок в план лицензирования на 2017 год.

По данным издания, в своем письме в кабинет министров глава компании Вагит Алекперов отмечает, что ЛУКОЙЛ сможет освоить участок в кратчайшие сроки и с максимальной эффективностью. По мнению господина Алекперова, участники аукциона обязаны иметь регистрацию в Калининградской области, а также опыт разработки месторождений в регионе. Фактически, если просьбу удовлетворят, компания будет единственным недропользователем, соответствующим данным требованиям.

Напомним, что с 2009 года доступ на шельф разрешен только госкомпаниям, но участок расположен в пределах 12-мильной зоны и может быть выдан решением правительства. Частники могут претендовать только на подобные участки, но до сих пор Роснефть пыталась препятствовать даже таким попыткам. Единственная надежда ЛУКОЙЛа - что небольшие балтийские месторождения вряд ли заинтересуют госкомпании.

Впервые ЛУКОЙЛ начал добычу на шельфе Балтики в 2004 году, начав разработку Кравцовского месторождения с запасами 21,5 млн тонн. За последние четыре года «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» открыла еще четыре небольших месторождения, получив лицензии на их разработку в этом году. Ресурсы «Надежды» пока неизвестны.

Источник: Центр энергетической экспертизы