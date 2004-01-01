«Альткотельная» может быть «узаконена» в ближайшее время

Рабочая группа одобрила последнюю редакцию законопроекта. Теперь он будет рассмотрен на заседании Комитета по энергетике Государственной Думы и, в случае одобрения, может быть принят во втором чтении еще в эту сессию Думы. Между 1 и 2 чтением законопроект увеличился в объеме до 92 страниц и прирос новыми разделами. В частности, введены меры антимонопольного регулирования вплоть до лишения статуса Единой теплоснабжающей организации при злоупотреблениях монопольным положением, учтены обязательства по действующим концессионным соглашениям, а также ряд других нововведений.

Источник: Ростепло.ру