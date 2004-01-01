ФАС хочет ужесточить согласование и контроль инвестпрограмм энергетиков

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрабатывает ряд нормативно-правовых актов, которые приведут к ужесточению согласования инвестиционных программ электроэнергетических компаний и контроля за их реализацией. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава ведомства Игорь Артемьев.

«Что это за инвестпрограмма? Может, я её на коленке вместе с другом вчера нарисовал. Другое дело, если эта инвестпрограмма согласована с Минэнерго, проэкспертирована, даются гарантии, что это не просто бумага. Сейчас происходит ситуация, что тариф повышен, население и бизнес свое заплатили, а инвестпрограмму никто не собирается реализовывать. Такой ситуации быть не должно», – заявил Игорь Артемьев.

В настоящее время повышение тарифов естественных монополий утверждается правительством и, как правило, не превышает уровень прогноза Минэкономразвития по инфляции. Однако ряд региональных и муниципальных органов власти по закону «Об электроэнергетике» могут индексировать тарифы выше уровня инфляции, учитывая объёмы инвестиционных программ компаний.

Решить эту проблему, по мнению Игоря Артемьева, поможет разрабатываемый закон о тарифном регулировании. Но так как его разработка может занять длительное время, по решению правительства ФАС готовит поправки в существующие законы для улучшения ситуации с тарифным регулированием и исполнением инвестиционных программ.

«Сейчас пока закон об основах тарифного регулирования ещё около года будет обсуждаться в правительстве, мы будем вносить точечные изменения, закрывая вот такие дырки. Потому что принятие закона о тарифном регулировании – это долгий процесс, сравнимый с принятием закона о конкуренции в свое время», – отметил глава ФАС.

Источник: ТАСС