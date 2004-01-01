Для перепродавцов тепла вводятся повышенные пени за просрочку

Комитет Госдумы по энергетике рекомендовала нижней палате парламента поддержать во втором чтении правительственный законопроект, направленный на укрепление платёжной дисциплины в отношении организаций, приобретающих тепловую энергию в целях её перепродажи конечным потребителям.

Согласно пояснительной записке, законопроектом вводятся пени за несвоевременную оплату тепловой энергии (воды) со стороны организаций, приобретающих её в целях продажи конечным потребителям или другим теплоснабжающим или водоснабжающим организациям в том же размере, который предусмотрен для организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами.

В правительстве пояснили, что в настоящее время организации, которые перепродают энергоресурсы, наделены правом получать с потребителя повышенную неустойку за несвоевременную оплату тепловой энергии. При этом у таких организаций отсутствует обязанность платить повышенную неустойку за несвоевременную оплату поставщику тепловой энергии. Сейчас потребители тепловой энергии (кроме физлиц, ТСЖ и ЖСК) платят пени в 1/130 от ставки рефинансирования ЦБ (приравнена к ключевой) от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Между тем, управляющие организации, приобретающие тепловую энергию для целей предоставления коммунальных услуг, платят за каждый день лишь 1/300 ставки от суммы долга с 1 по 60 день просрочки, 1/170 ставки – с 61 по 90 день просрочки и 1/130 ставки – с 91 дня.

Ко второму чтению документа комитетом была одобрена поправка, которая предусматривает, что потребитель обязан уплатить пени, если он не оплатил электрическую энергию, гарантирующему поставщику или производителю электрической энергии (ранее только поставщику). Это также будет касаться тепла и водоснабжения.

Принятие законопроекта позитивно скажется на поступлениях средств в адрес производителей и поставщиков тепловой энергии, не затрагивая интересы конечных потребителей, отмечает правительство в пояснительных материалах.

Источник: ПРАЙМ