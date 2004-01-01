Россия и Армения договорились об оперативном оповещении и обмене информацией в области ядерной и радиационной безопасности

24 января в Москве был подписан протокол между госкорпорацией «Росатом» и Министерством энергетических инфраструктур и природных ресурсов Республики Армения по реализации практических мер по выполнению обязательств, предусмотренных соглашением между правительствами Российской Федерации и Армении об оперативном оповещении и обмене информацией в области ядерной и радиационной безопасности от 7 октября 2015 года, сообщает пресс-служба Росатома.

Документ подписали генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Республики Армения Ашот Манукян. Подписание протокола состоялось по окончании переговоров премьер-министров России и Армении.

В протоколе определен порядок и объем регулярно передаваемой информации о текущем состоянии ядерной и радиационной безопасности на объектах мирного использования атомной энергии Российской Федерации и Республики Армения. Подписание документа позволит предпринять конкретные меры по усовершенствованию порядка оповещения и обеспечению оперативного обмена информацией, а также поможет определить процедуры совместных действий в части проведения противоаварийных учений и консультаций между Госкорпорацией «Росатом» и Министерством энергетических инфраструктур и природных ресурсов Республики Армения.

Соглашение об оперативном оповещении и практические меры к нему были разработаны в целях выполнения рекомендаций МАГАТЭ, содержащихся в Конвенции об оперативном оповещении о ядерной аварии от 26 сентября 1986 года. Ожидается, что такой комплекс совместных мер будет способствовать повышению уровня ядерной и радиационной безопасности, усилению контроля состояния окружающей среды в регионе, развитию добрососедских отношений и сотрудничества в различных областях между Россией и Арменией.

Источник: Центр энергетической экспертизы