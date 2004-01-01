Инвестпрограмма «Газпрома» в 2018 году может составить 1,3 трлн рублей

Проект инвестиционной программы «Газпрома» на 2018 год предусматривает освоение 1,279 трлн рублей инвестиций. Об этом говорится в сообщении холдинга по итогам рассмотрения правлением прогноза инвестпрограммы и бюджета на 2019–2020 годы.

«В соответствии с проектом инвестиционной программы на 2018 год, общий объем освоения инвестиций составит 1,279 трлн рублей», – говорится в сообщении. От общего объема сумма капитальных вложений составит 798,428 млрд рублей, расходы на приобретение в собственность внеоборотных активов – 40,983 млрд рублей, объем долгосрочных финансовых вложений – 439,419 млрд рублей.

Согласно проекту бюджета, объем внешних финансовых заимствований может составить 416,971 млрд рублей. Проекты инвестпрограммы и бюджета на 2018 год и прогнозы на 2019–2020 годы будут рассмотрены советом директоров компании.

Инвестпрограмма предусматривает реализацию всех стратегически важных проектов компании. В частности, обустройство Чаяндинского месторождения, строительство Амурского газоперерабатывающего завода, газотранспортные проекты «Сила Сибири», «Турецкий поток» и «Северный поток – 2», развитие газотранспортной системы в Северо-Западном регионе России, а также проекты, обеспечивающие пиковый баланс газа в среднесрочной перспективе.

Центр энергетической экспертизы напоминает, инвестпрограмма «Газпрома» на 2017 год была утверждена в декабре прошлого года в размере 910,67 млрд рублей. В октябре текущего года инвестпрограмма была увеличена до 1,129 трлн рублей.

Источник: Центр энергетической экспертизы