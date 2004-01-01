Финансирование «Турецкого потока» увеличено вдвое

Финансирование проекта «Турецкий поток» увеличено практически вдвое – почти на 50 млрд рублей с 41,92 млрд рублей. Соответствующие изменения внесены в инвестиционную программу «Газпрома» на 2017 год.

По информации «Коммерсанта», причиной увеличения финансирование может стать намерение инвестировать в оператора строительства морской магистрали South Stream Transport B.V., которая в начале сентября заключила с британской Petrofac соглашение о сооружении наземных трубопроводов и приемного терминала газа на северо-западе Турции.

«Газпром» строит газопровод «Турецкий поток» по дну Черного моря для снижения поставок газа через Украину. Одна нитка газопровода мощностью 15,75 млрд куб. м газа в год будет идти в Турцию, вторая предназначена для европейского рынка.

К концу августа из морской части газопровода уже построено 220 километров – суммарно, по двум ниткам трубы. Длина морской части в целом составит около 910 км, сухопутной, которая пройдет по турецкой территории, – 180 км. Первая нитка газопровода должна быть закончена в марте 2018 года, вторая – в 2019 году.

Источник: Центр энергетической экспертизы