Инвестпрограмма «Газпрома» перешагнула через триллион рублей

Правление ПАО «Газпром» одобрило проекты инвестиционной программы, бюджета (финансового плана) и программы оптимизации (сокращения) затрат на 2017 год в новых редакциях.

В соответствии с проектом инвестиционной программы на 2017 год в новой редакции, общий объем освоения инвестиций предусмотрен на уровне 1 трлн 128,576 млрд руб., что на 217,341 млрд руб. больше по сравнению с инвестиционной программой, утвержденной в декабре 2016 года. В том числе объем капитальных вложений составит 738,538 млрд руб. (рост на 112,518 млрд руб.), расходы на приобретение в собственность ПАО «Газпром» внеоборотных активов — 11,310 млрд руб. (рост на 11,185 млрд руб.). Объем долгосрочных финансовых вложений — 378,728 млрд руб. (рост на 93,637 млрд руб.).

Согласно проекту бюджета ПАО «Газпром» на 2017 год в новой редакции, размер внешних финансовых заимствований составит 290,515 млрд руб. Принятый финансовый план обеспечит покрытие обязательств ПАО «Газпром» без дефицита, в полном объеме.

Проект программы оптимизации (сокращения) затрат на 2017 год в новой редакции предусматривает мероприятия, направленные на оптимизацию (сокращение) затрат, общий эффект от которых должен составить 15,4 млрд руб.

Корректировка параметров инвестиционной программы на 2017 год связана, в основном, с необходимостью увеличения объема инвестиций и долгосрочных финансовых вложений в приоритетные стратегические газотранспортные и добычные проекты «Газпрома».

Проекты инвестиционной программы, финансового плана и программы сокращения затрат на 2017 год в новых редакциях будут внесены на рассмотрение совета директоров ПАО «Газпром».

Источник: www.energyland.info