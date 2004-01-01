Число инвестпроектов в ДФО приближается к 700, заявленные вложения – к 2,1 трлн рублей

«Привлечено инвестиций на более чем 2 трлн руб. В структуре этих новых инвестиций 75% - несырьевые. Они связаны с переработкой природных ресурсов, транспортом, логистикой, сельским хозяйством. Это очень важно. Эти новые инвестиции будут диверсифицировать экономику Дальнего Востока», – приводятся его слова в сообщении. Министр подчеркнул, что за первые месяцы 2017 года инвестиции в основной капитал на Дальнем Востоке составили более 10%, что в пять раз превосходит средний показатель по РФ, при этом темпы роста промпроизводства в два раза выше средних по стране. Как отмечается, около 20% инвестиций – иностранные. «Впервые на Дальнем Востоке появились инвесторы из Индии. Их никогда просто не было. Так исторически сложилось. Компания Tata Power приняла решение, и все корпоративные процедуры прошли, об инвестициях в Крутогорское месторождение на Камчатке. Объем инвестиций – около $600 млн. Это будет крупнейший инвестпроект в нашем Камчатском крае. Компания KGK уже сегодня строит фабрику по алмазоогранке в Приморском крае, является резидентом Свободного порта Владивосток. Компания Telga приняла решение о строительстве предприятия по производству горнорудного оборудования. На Восточном экономическом форуме один из страновых бизнес-диалогов как раз будет Россия-Индия. Это новая инфраструктура, новые инвестиционные отношения с зарубежными партнерами, которых не существовало еще буквально два-три года назад», – цитирует пресс-служба Александра Галушку.

В настоящее время в ДФО сформировано 17 ТОР, режим Свободного порта действует в пяти дальневосточных регионах. Государственную инфраструктурную поддержку получают 14 инвестиционных проектов. В госпрограмму «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» планируется включить 21 инвестпроект с общим объемом планируемых инвестиций 545 млрд руб.

Источник: https://www.eastrussia.ru