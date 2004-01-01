Инвестиции в ТЭК Курил в ближайшие семь лет превысят 7,3 млрд рублей

Вложения в развитие энергетики Курил в рамках ФЦП развития Курильских островов на период 2018-2024 годов планируются в объеме почти 7,4 млрд рублей, сообщило агентство «Интерфакс – Дальний Восток» со ссылкой на минэкономразвития Сахалинской области.

«На реализацию мероприятий энергетики в 2018-2024 годы планируется направить 7 млрд 362,5 млн руб. Более 3 млрд руб. выделит федеральный бюджет, остальное - средства консолидированного бюджета Сахалинской области», - приводятся в сообщении слова представителя ведомства. Объекты вложений пока не называются, поскольку их перечень еще находится на согласовании в Минэнерго РФ.

В 2017 году из бюджета региона было выделено 300 млн руб., средства пошли на строительство трансформаторной подстанции и прокладку высоковольтного кабеля в Северо-Курильске (остров Парамушир).

Источник: https://www.eastrussia.ru