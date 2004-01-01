Объем инвестиций в добычу нефти и газа в мире сократился на 26% в 2016 году

Объем инвестиций в добычу нефти и газа в мире по итогам 2016 года сократился на 26% и составил $434 млрд. Об этом говорится в ежегодном обзоре Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Investment.

Аналитики отмечают, что показатель падения инвестиций близок к уровню спада 2015 года. «Общий объем сокращения инвестиций в 2015–2016 годах составил $345 млрд», – отмечается в документе.

По оценкам агентства, совокупный объем инвестиций в энергетику снизился на 12% по сравнению с 2015 годом – до $1,7 трлн.

Как сообщал Центр энергетической экспертизы, ранее в МЭА отмечали, что резкое сокращение инвестиций в нефтяной отрасли может создать дефицит сырья на рынке. К 2020 году такое развитие событий будет подвергать рынок риску резкого роста цен.

«Мы видим значительный риск резкого роста цен к 2022 году, если только значительное количество новых проектов не будет санкционировано и быстро», – сказал в рамках энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне исполнительный директор МЭА Фатих Бирол.

Несмотря на утверждения многих аналитиков, которые предсказывают снижение потребления нефти в ближайшие годы в рамках стремления государств к повышению энергоэффективности и использованию «чистой» энергии, в своем пятилетнем прогнозе МЭА не видит таких перспектив.

Источник: Центр энергетической экспертизы