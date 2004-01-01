Регионы ДФО заявили к отбору на ВЭФ 148 инвестпроектов на 2,4 трлн рублей

Регионы ДФО подали заявки 148 инвестпроектов с общей заявленной суммой капвложений в 2,4 трлн руб. на процедуру отбора для участия в III Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщила пресс-служба Минвостокразвития. Со ссылкой на главу департамента инвестпроектов Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) Александра Павлова, который организует процедуру отбора, больше всего заявок поступило из Приморского края.

«Из Приморья мы получили 31 заявку на 661,7 млрд руб. На втором месте - Сахалинская область, предприниматели этого региона прислали 30 заявок на 41,6 млрд руб. Третье место занимает Хабаровский край с 26 заявками с объемом инвестиций 120 млрд руб. Если говорить по сегментам, то больше всего заявок было подано в сфере туризма и гостиничного бизнеса - 20 проектов на 168 млрд руб. На рассмотрение пришло 17 проектов в сфере транспорта и логистики с объемом инвестиций 172 млрд руб. и 16 сельскохозяйственных проектов на 38 млрд руб.», - цитирует его пресс-служба. По объему заявленных инвестиций лидируют проекты в сфере химии, нефтехимии и добычи топливно-энергетических полезных ископаемых - сумма инвестиций по ним превышает 1,6 трлн руб.

Годом ранее во втором ВЭФ было заявлено 111 проектов с общим объемом частных инвестиций 2,2 трлн руб.

Третий ВЭФ пройдет 6-7 сентября во Владивостоке. Участие в форуме подтвердили 24 страны, как ожидается, общее число участников будет больше прошлогодних 4,6 тыс. представителей из 56 стран.

Источник: https://www.eastrussia.ru